Japón castiga a Ronald Koeman

Japón logró empatar en los últimos minutos a Países Bajos después de varios cambios tácticos de Ronald Koeman que darán mucho de qué hablar en el país neerlandés. El seleccionador parecía creer tener el partido ganado con el golazo de Summerville y su equipo, con tres centrales, acabó replegado y concediendo un gol a balón parado impropio de un equipo especialista en esa faceta.

De hecho, el encuentro tuvo dos partes bien diferenciadas. La primera mitad pudo ser, perfectamente, el tramo con menos ritmo de lo que llevamos de Mundial. Solo Malen y Suzuki dieron algo de 'show' en los primeros 45 minutos. El primero, con un gran disparo y un buen cabezazo que atajó bien el portero japonés.

Pero parece que el 'míster espectáculo' entró al descanso en los vestuarios del AT&T Stadium para pedir algo más de los equipos. El cambio fue instantáneo. Países Bajos encontró más velocidad con balón y Japón, cómodo en una defensa cerrada, empezó a abrirse y a ver más profundidad.

Fue Virgil van Dijk el primero en ver puerta en el minuto 51, mediante un cabezazo perfectamente colocado al poste alejado de Suzuki tras un centro largo de Gravenberch. El empate de Japón no se hizo de rogar, y solo seis minutos después empató Nakamura con un zambombazo desde la frontal que llegó tarde a tapar Dumfries.

Ya pasada la media hora y justo antes del polémico parón por rehidratación obligatorio, Crysencio Summerville colocó el detalle de magia en la noche de verano en Dallas. El jugador del Aston Villa firmó un golazo con una gran rosca desde la frontal con la zurda. Fue de los más desequilibrantes sobre el campo en los 70 minutos que estuvo sobre el campo, pero acabó cambiado por Memphis Depay.

No fueron bien recibidos los cambios de Ronald Koeman en Países Bajos. Además del triple cambio tras la pausa, el seleccionador apostó por introducir a un tercer central como Nathan Aké y movió a Koopmeiners a la banda en una especie de defensa individual a Nakamura para detener las internadas niponas. Pero no funcionó. Con la 'Orange' replegada y apretando mucho más Japón, las entradas al campo de Sugawara y Junya Ito por la banda derecha acapararon todas las jugadas de peligro de los nipones. Al final, sorprendió el equipo de Hajime Moriyasu a balón parado. Ganó el salto Ogawa a las torres neerlandesas dentro del área y remató a puerta que, con la fortuna del rebote a Kamada, despistó a Verbruggen, que había estado implacable con sus 194 centímetros a los balones colgados por los asiáticos durante sus minutos de dominio.

Take Kubo, lesionado en el Países Bajos - Japón del Mundial 2026 / EFE

En el cuadro nipón preocupa de cara al segundo partido de la fase de grupos el estado físico de Take Kubo. El jugador de la Real Sociedad se tuvo que retirar a falta de un cuarto de hora para el final con dolores en la rodilla debido a un duro golpe que recibió tras un duelo con Dumfries.

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En el grupo F y tras el reparto de puntos, Países Bajos enfrentará a Suecia y Japón hará lo propio con Túnez.