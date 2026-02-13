Jamaica quiere lucir en el Mundial sus nuevas camisetas, de inspiración 'reggae' y con un guiño a Bob Marley

Jamaica no solo juega al fútbol: lo baila. adidas presentó este viernes 13 de febrero de 2026 las nuevas camisetas local y visitante de la Federación Jamaicana de Fútbol (JFF), una colección creada junto a la Bob Marley Foundation que convierte la identidad del país en un mensaje: 'reggae', orgullo y pelota en la misma frase.

Los dos diseños nacen de una paleta inspirada en la bandera jamaicana y en los tonos clásicos asociados a la cultura reggae. La idea es clara: que el uniforme sea reconocible a primera vista… y que, de cerca, revele sus capas de significado, con detalles vinculados al legado de Bob Marley dentro y fuera de la isla.

El país caribeño no está clasificado para el Mundial, pero aún tiene la oportunidad de sacar el billete, si elimina en la repesca a Nueva Caledonia y posteriormente, a la RD Congo.

Las nuevas camisetas de Jamaica / adidas

La local: color, años 70 y un guiño escondido

La camiseta local se construye sobre el amarillo del aspa de la bandera y mira directamente al estilo Marley de los años 70. Sobre esa base, aparecen franjas horizontales en verde, dorado y rojo que generan un patrón repetitivo con sabor vintage, inspirado en las prendas y gorros de crochet asociados al icono.

El detalle más curioso está en el tejido: al observarlo de cerca, el “crochet” integra pequeños símbolos con forma de disco, un guiño a la influencia total de la música en la cultura jamaicana. En el borde inferior se añade otra referencia directa: la frase “Football is freedom”, acompañada de una etiqueta gráfica con la silueta del artista.

El cierre lo pone el cuello, con remate de punto fino en verde, dorado y rojo sobre base negra, y la inscripción “Reggae Boyz” y “Reggae Girlz” en la parte trasera con tipografía inspirada en Tuff Gong, el sello asociado a Marley.

Marley fue un apasionado del fútbol / -

La visitante: Jamaica en clave sonora

La camiseta visitante mantiene una base negra y la convierte en una celebración visual de la industria musical: un estampado de círculos y zigzags que remite a discos, casetes y ondas sonoras. En el pecho, el Trefoil de adidas convive con el escudo de la JFF en tono dorado.

Pensadas para el calor

La colección, además, está diseñada para rendir en condiciones exigentes: incorpora materiales CLIMACOOL+, elasticidad 3D y zonas de ventilación con mapeo corporal para ayudar a mantener el cuerpo seco durante más tiempo.

El lanzamiento llega acompañado de un cortometraje protagonizado por Skip Marley, grabado en un lugar simbólico: el jardín de Marley en 56 Hope Road, como una vuelta a la idea de libertad que une música y fútbol.