Iturralde, sobre el penalti a favor de Argentina que falló Messi: "Muy bien Tagliafico, es listo"

Argentina malogró en el minuto 19 una gran ocasión para empatar el partido frente a Egipto, que empezó en contra de sus intereses con un gol de Yasser Ibrahim. El cuadro albiceleste pudo empatar desde los once metros después de un penalti que sufrió Nicolás Taglafico en el área por parte de Haissem Hassan, futbolista del Real Oviedo.

Una acción que fue revisada, sobre todo por una posible posición de fuera de juego. "El jugador de Egipto le derriba con el cuerpo. Muy bien Tagliafico porque la toca justito. Es listo", analizó Iturralde González en Cadena SER. El zaguero del Lyon provocó una pena máxima que Messi no pudo transformar en el empate.

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El veredicto es similar al emitido por Archivo VAR. "El lateral argentino se anticipa, puntea el balón y es trabado claramente por el extremo egipcio. Pena máxima perfectamente señalada por François Letexier en directo". Sin embargo, Shobeir Oufa le contuvo el tiro a Messi para indultar el fallo de su compañero.