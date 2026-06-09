Iturralde González se pronuncia sobre el veto de Estados Unidos al árbitro somalí en el Mundial: "La FIFA no puede estar nunca por encima de un país"

Es una de las noticias de las últimas horas en clave Mundial. Las autoridades federales de inmigración prohibieron la entrada a Estados Unidos al árbitro de fútbol somalí Omar Abdulkadir Artan, designado por la FIFA para dirigir partidos de la Copa del Mundo. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza rechazó su entrada al país por "preocuaciones en la verificación de antecedentes", según un comunicado que recoge 'ABC News'.

Una polémica inmensa que la FIFA ha confirmado y que ha desatado reacciones de todo tipo en redes sociales, especialmente por el curriculum deportivo que avalaba al colegiado africano en el torneo.

Omar Abdulkadir Artan, árbitro / INSTAGRAM

Omar Abdulkadir Artan no era un árbitro cualquiera. De hecho, era el mejor árbitro masculino de 2025 en la Confederación Africana de Fútbol, un reconocimiento que lo situaba como uno de los árbitros a seguir durante el torneo y que reforzaba su candidatura para estar en una cita de la magnitud de un Mundial.

Iba a ser, además, el primer somalí en dirigir un partido en una Copa del Mundo, un hito histórico tanto para su país como para el fútbol africano. Sin embargo, la inspección que le hicieron el 6 de junio en el aeropuerto internacional de Miami, tras llegar en un vuelo procedente de Estambul, frustró por completo ese sueño. Las autoridades estadounidenses lo consideraron "inadmisible" para ingresar al país y el colegiado tuvo que regresar de vuelta al mismo destino desde el que había viajado.

La FIFA, por su parte, se lavó las manos asegurando que no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados. El organismo rector del fútbol mundial se ha limitado a confirmar la situación, sin entrar a valorar públicamente los motivos de fondo que llevaron a las autoridades estadounidenses a impedir la entrada del árbitro.

La FIFA siempre pide al país el libre visado (que no haya trabas), pero los estados están por encima. No se puede entrar en su política de inmigración Iturralde González — Exárbitro de fútbol

Una de las personas que ha dado su opinión sobre el tema es el exárbitro español Iturralde González, quien analizó todo lo sucedido en 'El Larguero' de la 'Cadena SER': "La FIFA siempre pide al país el libre visado (que no haya trabas), pero los estados están por encima. No se puede entrar en su política de inmigración", explicó.

"Habrá que preguntar al gabinete de inmigración de Estados Unidos cuál es el motivo. Hay que preguntar por qué no entra. FIFA no puede estar nunca por encima de un país", añadió.

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El caso ha abierto un debate incómodo en plena previa mundialista: hasta dónde puede llegar la FIFA a la hora de garantizar la participación de todos los protagonistas designados para el torneo y qué margen real tiene frente a las decisiones soberanas de los países anfitriones.