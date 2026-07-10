Iturralde González se pronuncia sin filtros sobre Michael Oliver, el árbitro del España-Bélgica

La selección española se enfrentará este viernes a Bélgica en los cuartos de final del Mundial. El partido, que se disputará a las 21 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, puede acercar al equipo de Luis de la Fuente a solo dos pasos de conquistar el título.

La FIFA ha designado al inglés Michael Oliver para dirigir el duelo, una elección que no ha pasado desapercibida por tratarse de uno de los colegiados con más experiencia del fútbol europeo y un árbitro acostumbrado a dirigir partidos de máxima presión tanto en competiciones de clubes como de selecciones.

A sus 41 años, el colegiado afronta su segundo Mundial después de haber formado parte también del equipo arbitral en Qatar 2022. Internacional desde 2012, acumula una amplia trayectoria en la Premier League, la Liga de Campeones y las Eurocopas, además de haber dirigido ya varios encuentros en esta Copa del Mundo.

Michael Oliver. árbitro del España-Bélgica / CHRISTOPHER NEUNDORF

Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de polémica. Uno de los episodios más recordados llegó en 2018, cuando señaló un penalti sobre Lucas Vázquez en el tiempo añadido del Real Madrid-Juventus de los cuartos de final de la Champions League, una decisión que dio el pase al conjunto blanco y provocó una enorme controversia entre el club italiano y sus aficionados.

La tensión aumentó todavía más días después, cuando se difundió una fotografía en la que aparecía Oliver llevando un neceser con el escudo del Real Madrid. Aunque nunca se demostró ninguna irregularidad y la imagen no pasó de ser una anécdota, aquella fotografía alimentó las sospechas de parte de la afición juventina. La situación llegó a tal punto que recibió amenazas de muerte y necesitó protección policial junto a su familia durante varios días.

No obstante, el árbitro ha seguido consolidándose como uno de los colegiados de mayor prestigio del panorama internacional y la FIFA ha vuelto a confiar en él para un partido con mucho en juego.

El exárbitro Eduardo Iturralde González aseguró en 'El Larguero' que le parece una buena noticia que el partido sea dirigido por Oliver: "A mí me gusta porque me gusta que a dos equipos europeos los pite un árbitro europeo. Generalmente, en el Mundial los árbitros tienen otras directrices. En cambio, un árbitro europeo, aunque tenga esas otras directrices, la cabra siempre tira al monte. Siempre va a pitar un poco más como nos gusta a nosotros, como los europeos estamos acostumbrados".

Noticias relacionadas

El excolegiado también recordó el buen encuentro que dirigió Anthony Taylor en la anterior eliminatoria de España y se mostró convencido de que Michael Oliver estará igualmente a la altura de un partido de estas características: "Nos pasó en octavos con su compatriota Taylor, que pitó muy bien y sacó el partido muy bien, y Michael Oliver va a sacar un partido muy bueno".