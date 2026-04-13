¿Y si Italia acaba jugando el Mundial 2026? El plan de la FIFA con la plaza de Irán

La FIFA sigue estudiando qué hacer si la selección de fútbol de Irán finalmente no participa en el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá este verano. Según informaciones recientes, el máximo organismo del fútbol valora una solución poco habitual, incluso para los estándares del fútbol moderno, por si no se acaba cumpliendo la palabra de Gianni Infantino, quien aseguró que Irán sí participará en la Copa del Mundo.

La idea que gana enteros, aunque todavía no es oficial, según informa 'The Athletic', es que si Irán se retira o es incapaz de participar en la Copa del Mundo, su plaza no se adjudicaría directamente a otro país de forma automática. En su lugar, la FIFA estaría considerando un playoff de repesca intercontinental con dos selecciones de la zona europea (UEFA) y dos selecciones de la zona asiática (AFC).

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México / EFE

El objetivo sería decidir de forma competitiva quién merece ocupar la vacante en un Mundial que, por primera vez en la historia, contará con 48 selecciones y más de 100 encuentros.

El origen del problema

La situación de Irán es extremadamente delicada. Aunque el equipo de fútbol logró su clasificación deportiva, su presencia en el torneo no está garantizada debido al contexto geopolítico y logístico que rodea su participación.

Desde principios de marzo, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva militar contra el país y, pocos días después, Ahmad Doyanmali, ministro de deportes de Irán, expresó el deseo de no jugar la Copa del Mundo: "Este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar", fueron sus palabras.

La mayoría demócrata y algunos republicanos piden la destitución de Trump por su "maldad y locura" con Irán / Europa Press/Contacto/Kenny Hols / Europa Press

La salida de una selección clasificada como Irán no solo rompería el equilibrio deportivo, sino también el comercial. Por eso, la FIFA estaría buscando una solución que mantenga la competitividad sin alterar demasiado el diseño del torneo. Hay que recordar que la FIFA se negó a cambiar las sedes de los partidos de Irán, todos en suelo estadounidense (Los Ángeles y Seattle), y a modificar el calendario. Irán está encuadrada con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en el Grupo G.

Europa y Asia, obligadas a ganarse la plaza

La solución improvisada del playoff intercontinental está enfocada en conseguir que una selección de nivel medio-alto pueda acabar jugando el Mundial tras quedarse fuera, aunque Asia tiene la oportunidad de mantener a un participante de su confederación si gana, sustituyendo a Irán.

Y aquí, una de las beneficiadas podría ser Italia. Aunque los sueños de la 'Azzurra' de regresar a un Mundial tras las ausencias de 2018 y 2022 se frustraron con la derrota ante Bosnia y Herzegovina en la final del playoff europeo en la tanda de penaltis, que demostró el problema estructural que tiene el fútbol italiano, podrían tener una oportunidad con este mini-torneo de acabar participando.

Bastoni, expulsado ante Bosnia / NIDAL SALJIC

Gracias a su ranking mundial, Italia aparece como una candidata casi segura para ocupar uno de los dos puestos europeos en este posible playoff, si la retirada de Irán se confirma oficialmente. Eso sí, Gennaro Gattuso, seleccionador, y Gabriel Gravina, presidente de la Federación, dejaron sus respectivos cargos tras la debacle mundialista.

La selección de Emiratos Árabes Unidos también podría ser candidata a participar en este playoff excepcional, dado que fue eliminada por Irak, que se clasificó para el playoff intercontinental y avanzó a la fase final.

Habrá que ver qué acaba sucediendo. ¿Se cumplirá lo que dijo Infantino? ¿O se acabará ejecutando la solución que ha improvisado la FIFA para sustituir a Irán?