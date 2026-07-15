Quién es Ismail Elfath, el árbitro que pitará el Inglaterra - Argentina de la semifinal del Mundial

En las rondas más decisivas del Mundial, todos los detalles se miran con lupa, y cualquier mínima cosa genera polémica. Una de las cosas que más se está analizando y que más está molestando a muchos aficionados es la designación arbitral para los partidos: primero fueron los cinco árbitros argentinos en el enfrentamiento entre Francia y Marruecos, y ahora, la decisión de darle a Ismail Elfath la semifinal entre Inglaterra y Argentina no ha gustado a los ingleses.

El colegiado de 44 años nació en Casablanca, Marruecos, pero su carrera profesional se ha desarrollado en Estados Unidos, donde hasta el día de hoy ha pitado en 222 partidos de la MLS, liga en la que ha coincidido en distintos encuentros con Leo Messi.

Esto ha enfurecido a los aficionados y a la prensa inglesa: "Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa Mundial entre Inglaterra y Argentina" publicó el 'Daily Mail' en sus redes sociales.

Esta frase viene dada debido a un curioso dato: Messi jamás ha perdido ningún partido en el que Elfath haya sido el árbitro principal. Es más, fue con él como colegiado que el argentino ganó su primer título en Estados Unidos, la Leagues Cup de 2023. En Inglaterra reclaman que se hubiese cogido un árbitro con más experiencia para el encuentro, mientras que los argentinos parecen estar conformes con la designación.

Este será el cuarto partido que Elfath pitará en esta edición del Mundial, entre los cuales se encuentra el España-Uruguay, en el que sorprendió la permisividad que dio a los jugadores uruguayos, que mostraron un juego muy duro, y el colegiado no terminó castigando las acciones como se esperaba. Los otros encuentros que ha pitado han sido el Países Bajos-Japón de fase de grupos, y el Brasil-Noruega de octavos.

Este es el segundo Mundial en el que Elfath está presente, pues ya formó parte del equipo arbitral en Qatar, donde arbitró en tres encuentros, dos en fase de grupos y el Japón-Croacia de octavos. El colegiado también estuvo presente en la final, aunque lo hizo como cuarto árbitro.

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Pese a la permisividad mostrada en el España-Uruguay, lo cierto es que Elfath es un árbitro al que no le cuesta sacar tarjetas: 4 amarillas promedia por partido. El balón comenzará a rodar a las nueve de la noche, y esperemos que el nombre del colegiado no sea noticia debido a alguna polémica y el juego sea el protagonista del partido.