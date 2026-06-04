Ismael Saibari, el crack de Marruecos nacido en Terrassa que el Bayern Múnich quiere fichar antes del Mundial

Si no ha destrozado ya el escaparate, Ismael Saibari es uno de esos nombres que conviene tener controlados durante el Mundial de 2026. El Bayern de Múnich, en un ejercicio de astucia, quiere anticiparse a los gigantes de Europa y ficharlo antes de que dispute la cita veraniega con Marruecos, uno de los equipos que más expectación genera de cara a la Copa del Mundo.

El internacional marroquí nacido en Terrassa es el ‘Plan A’ de Vincent Kompany después de que Anthony Gordon fichara por el Barça. Y no es para menos. Sus números esta temporada en la Eredivisie lo señalan como una de las grandes ‘gangas’ del fútbol neerlandés. ¿Por qué destaca tanto?

Ismale Saibari, estrella en el PSV Eindhoven / 'X'

La campaña pasada ya dejó claro que apuntaba a dar el salto a un grande de Europa más pronto que tarde, firmando 15 goles y 14 asistencias. No obstante, este curso ha superado las expectativas con 19 goles y 9 asistencias entre todas las competiciones, siendo clave en la consecución del título de Liga. Además, ha sido elegido mejor jugador de la Eredivisie 2025-26.

Saibari nació en Terrassa, Catalunya, en enero de 2001, pero creció en una familia de origen marroquí en Bélgica, donde pasó por las categorías inferiores del Anderlecht, Mechelen y Genk. No obstante, explotó deportivamente en Países Bajos de la mano del PSV Eindhoven. Hoy es uno de los referentes del cuadro dirigido por Peter Bosz.

Carlos Baleba (R) of Cameroon in action against Ismael Saibari (L) of Morocco / JALAL MORCHIDI / EFE

En su momento, el futbolista marroquí pudo representar a España, Bélgica y Marruecos, pero acabó eligiendo a los Leones del Atlas, con los que debutó en 2023 y con los que ahora aspira a ser importante en el Mundial.

Saibari no es un delantero al uso, aunque puede jugar tanto en la punta de lanza como en la banda izquierda. El futbolista egarense es, en realidad, mediocentro ofensivo, pero sus cualidades físicas y técnicas lo convierten en una pieza tremendamente versátil. También puede jugar de interior o de falso nueve. Una bendición para un entrenador como Vincent Kompany, que destaca por exprimir al máximo a sus jugadores en lo que a interpretación de roles se refiere. Que le pregunten a Harry Kane.

Ismael Saibari, durante un partido contra el Feyenoord / EFE

Ahora, parece haber alcanzado su pico en el PSV Eindhoven, y el Bayern de Múnich es el club mejor posicionado para ofrecerle nuevos retos deportivos. La intención es ficharlo antes del Mundial para que la operación, que se antoja complicada, no se vuelva casi imposible. El PSV lo tiene atado hasta 2029 y no tiene necesidad de vender, lo que hace que el precio sea aún mayor. ¿Se imaginan entonces lo que puede costar si la ‘rompe’ en el Mundial?

Brasil, Escocia y Haití

Marruecos llega a 2026 con ganas de dejar en anécdota su histórica participación en Qatar 2022 y quiere hacerlo con el talento de futbolistas como Ismael Saibari. Desde la fase de grupos deberá demostrar que puede alzar la voz, enfrentándose a rivales como Brasil, Escocia y Haití.

Por eso el Bayern se mueve con prisa. Fichar a Saibari antes del Mundial sería comprar en ‘rebajas’. En Eindhoven lo saben. Y en Múnich también. Es uno de los centrocampistas más determinantes del fútbol neerlandés, el mejor jugador de la última Eredivisie y uno de los nombres propios a seguir en el Mundial de 2026. Eso se traduce en muchos billetes.