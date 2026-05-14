Irán sigue sin recibir los visados para viajar a Estados Unidos a menos de un mes para el Mundial

La participación de Irán en el Mundial de 2026 continúa envuelta en incertidumbre. A menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, que arrancará el próximo jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio, la Federación Iraní de Fútbol confirmó este jueves que todavía no ha recibido los visados necesarios para que su selección pueda entrar en territorio estadounidense.

El presidente de la federación, Mehdi Taj, expresó públicamente su preocupación y anunció una reunión urgente con la FIFA para tratar de desbloquear la situación. "Tendremos una reunión decisiva con la FIFA mañana o pasado mañana. Deben darnos garantías, porque el problema de los visados aún no está resuelto", afirmó en declaraciones recogidas por la agencia estatal IRNA.

La plantilla de la selección de Fútbol de Irán / teammellifootball TeamMelli

La situación se ha convertido en un asunto especialmente delicado debido al contexto político y diplomático entre ambos países. Las relaciones entre Irán y Estados Unidos se han deteriorado todavía más en los últimos meses después del conflicto en Oriente Medio y de los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Pese a ello, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró recientemente que Irán disputará sus partidos del Mundial en Estados Unidos tal y como quedó establecido en el sorteo del torneo. Sin embargo, desde la Federación iraní aseguran que todavía no existe ninguna confirmación oficial sobre los permisos de entrada. "No hemos recibido ningún informe sobre personas que hayan obtenido visados. Aún no se ha expedido ninguno", insistió Taj.

Según explicó el dirigente iraní, los jugadores deberán desplazarse el próximo lunes a Ankara, capital de Turquía, para completar parte del proceso burocrático, incluyendo la toma de huellas dactilares exigida para tramitar los permisos de entrada. Precisamente en Turquía comenzará la concentración de preparación del combinado nacional antes del Mundial, donde disputarán también varios amistosos, entre ellos uno frente a Gambia el próximo 29 de mayo.

Mientras tanto, Irán celebró esta semana una ceremonia de despedida en la plaza Enghelab de Teherán antes de iniciar el viaje hacia la Copa del Mundo. La selección asiática tendrá su base de operaciones en Tucson, Arizona, y disputará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense. El combinado iraní quedó encuadrado en el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.