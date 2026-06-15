Irán se mide a la Nueva Zelanda de Tim Payne, el fenómeno viral del Mundial, con la sombra de la guerra

Un choque de contrastes. Mientras unos disfrutan de la popularidad inesperada gracias al fenómeno viral de Tim Payne, otros viven una montaña rusa desde que se confirmase su presenta en la cita mundialista. Nueva Zelanda se mide a Irán en el SoFi Stadium de Inglewood (Los Ángeles) en medio de un ambiente ensombrecido por el conflicto bélico en Oriente Medio (martes 16 de junio, 3:00 hora peninsular española).

Los 'All Whites' se estrenan en su tercera Copa del Mundo y buscará sumar su primera victoria tras sus participaciones previas en España 1982 y Sudáfrica 2010. Nunca lograron superar la barrera de la fase de grupos, pero tuvieron una recordada actuación en Sudáfrica al acabar invictos tras empatar ante Eslovaquia, Italia (vigente campeona en aquel momento) y Paraguay.

Más seguidores que neozelandeses

Los oceánicos siempre han sido una selección modesta y de corto recorrido en los torneos importantes, pero llegan a la cita con el respaldo de millones de nuevos aficionados que ni siquiera sabían los nombres de sus futbolistas hace apenas unas semanas. El responsable de este 'boom' tiene nombre y apellido: Tim Payne. Pasó de tener 4.700 seguidores en 'Instagram' a alcanzar la friolera de los 5,7 millones en cuestión de días. De hecho, el lateral de Wellington Phoenix tiene más seguidores que habitantes Nueva Zelanda (5,3 millones).

¿Y cómo se gestó este fenómeno? Pues fue una campaña orquestada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, quien propuso a su comunidad convertir al futbolista con menos presencia digital del torneo en el próximo ídolo de masas. Y vaya si lo logró. Payne no es la principal figura de los neozelandeses, pero los focos, sin lugar a dudas, se los llevará él.

Será la séptima participación de Irán, tras sus pasos por Argentina 1978, Francia 1998, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Los Príncipes de Persia nunca consiguieron avanzar más allá de la fase de grupos, aunque estuvieron muy cerca de hacer historia en 2018, cuando quedaron a tan solo un punto de clasificar a los octavos de final.

Tensión política

El combinado asiático pisará territorio estadounidense por primera vez para dar inicio a un recorrido que se desarrolla íntegramente en Estados Unidos, aunque condicionado por el cerco diplomático impuesto por la administración del presidente Donald Trump.

Mientras los otros 47 equipos cuentan con bases en ciudades cercanas a sus partidos, los iraníes deberán llegar apenas unas horas antes del inicio, disputar el encuentro y abandonar el país de inmediato para regresar a su campamento base en la ciudad mexicana de Tijuana.

Trump e Infantino, a la izquierda. Taremi, figura iraní, a la derecha / EUP/EFE

El plan inicial consistía en concentrar a la selección en el estado de Arizona, un proyecto que acabó siendo cancelado apenas dos semanas antes del inicio del Mundial después de que Washington rechazara la emisión de visados y optara, en su lugar, por autorizar únicamente tarjetas de entrada de un solo día.

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Además, la administración de Trump impuso otras duras restricciones, como la reducción de su delegación técnica y la prohibición de entradas para sus aficionados. Al menos, la Federación Iraní logró que cuatro miembros de su expedición obtuvieran el visado de entrada en Estados Unidos tras ganar el recurso de apelación. Sin embargo, otros once integrantes de la delegación, entre ellos el presidente de la federación, Mehdi Taj, siguen teniendo vetada la entrada al país estadounidense.