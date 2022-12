Irán mata a un aficionado por celebrar la eliminación de su selección

Irán cayó eliminada en la fase de grupos del Mundial tras perder ante Estados Unidos “Fue un objetivo deliberado y le dispararon en la cabeza las fuerzas de seguridad", afirman las ONG

Un aficionado iraní fue asesinado por las fuerzas de seguridad de Irán tras celebrar la eliminación de su selección, según informó la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

Irán cayó eliminado en la fase de grupos del Mundial de Qatar después de perder en el último partido ante la selección de Estados Unidos por 0-1 rl pasado martes.

His name was #MehranSamak. He was shot in the head by state forces when he went out to celebrate the Islamic Republic’s loss at #FIFAWorldCup2022 in Bandar Anzali last night like many across the country. He was just 27 years old.#مهسا_امینی pic.twitter.com/rfJuuODUiq