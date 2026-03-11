Irán no jugará el Mundial: "Este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar"

Salvo cambio de última hora, Irán no jugará el Mundial 2026, que se disputará por primera vez en la historia en tres territorios: Estados Unidos, Canadá y México. Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes del país, lo ha confirmado este miércoles: "Dado que este gobierno (Estados Unidos) corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo", comentó.

"Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", ha asegurado, añadió. Unas duras declaraciones que llegan poco después de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, mencionase que Donald Trump le había confirmado que no tenía problema con la presencia de iraníes en el país durante el torneo.

Infantino y Sheibaum, promocionando el Mundial 2026 / Presidencia México

A principios de marzo, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva militar contra Irán. El presidente Donald Trump catalogó la operación como una oportunidad histórica para que el pueblo iraní derrocase a su gobierno. "Tuvimos una reunión hoy (sábado) y es prematuro comentar algo en detalle, pero seguiremos de cerca la evolución de todos los asuntos a nivel mundial. Seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos. Todos estarán a salvo", declaró entonces a ESPN el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom.

Ahora, Irán habría tomado la decisión de no participar en el torneo, algo que se venía comentando los últimos días. Irán estaba encuadrada con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en el Grupo G y debía jugar todos sus partidos de la fase de grupos en suelo estadounidense, concretamente en Los Ángeles y Seattle.

¿Y ahora qué?

El reglamento de la FIFA señala que Irán podría ser sustituida por otra selección: "Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".

El reglamento es claro y todas las selecciones están obligadas a jugar todos sus partidos hasta quedar eliminadas del torneo: "Si una selección se retirara del Mundial, se le impondrá una multa de 250.000 francos suizos (274.000 euros) como mínimo. También se les exigirá que reembolsen todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección, así como los pagos de contribuciones relacionadas con la competición que hayan recibido de la FIFA". Pese a ello, la Comisión Disciplinaria tendrá en cuenta todo el contexto para aplicar las medidas disciplinarias correspondientes.

¿Quién sustituirá a Irán?

Al Mundial van ocho equipos de Asia. Esta edición debían ser Arabia Saudí, Australia, Qatar, Corea del Sur, Uzbekistán, Japón, Jordania e Irán. Lo que está claro es que una selección de esa federación asumirá el billete de Irán.

Irak es la selección asiática clasificada para la repesca B que da una plaza más al Mundial, por lo que gana muchos enteros para ser la sustituta de Irán. El 31 de marzo se enfrentará en Monterrey (México) a la vencedora del partido entre Bolivia-Surinam; sin embargo, Irak pidió aplazar la repesca ante las dificultades de los jugadores de salir del país debido al conflicto en Oriente Medio. De conseguir esa plaza, evitaría viajar a México para la repesca.