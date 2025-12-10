MUNDIAL 2026
Irán y Egipto rechazan jugar el partido del Orgullo LGBTQ+ en el Mundial
La FIFA instauró un partido para celebrar el Orgullo en Seattle. El calendario coincidió con que fuera el Egipto-Irán, y ambas selecciones se han negado ya que en esos países, la homosexualidad es penalizada
EFE
Irán rechazó la designación de su partido contra Egipto en la fase de grupos del Mundial 2026 como "Partido del Orgullo LGBTQ+" y lo calificó como una decisión “irrazonable”, ya que la homosexualidad está penalizada en ambos países.
“Tanto nosotros como Egipto hemos protestado. Es una decisión irrazonable que parece apoyar a un grupo en particular. Sin duda, abordaremos este asunto”, afirmó a última hora del lunes el presidente de la Federación de Fútbol iraní, Mahdi Taj, en declaraciones a la televisión estatal.
El partido entre Irán y Egipto se disputará en el estadio Lumen Field de Seattle el 26 de junio, fecha que coincide con el inicio del fin de semana del Orgullo LGBTQ+, que se celebra en esta ciudad estadounidense, por lo que el comité organizador local había designado con anterioridad que el encuentro que se dispute en esa fecha estaría dedicado en apoyo a esa comunidad.
El fin de semana se supo que las selecciones de Egipto e Irán disputarían el encuentro, lo que ha generado el rechazo de estos países musulmanes, que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.
Aun así, el Comité Asesor de Partidos del Orgullo de Seattle (PMAC), que no tiene relación con la FIFA, ha dicho que seguirá con los planes de celebración en medio de la irónica situación.
Tanto en Irán como en Egipto, las relaciones entre personas del mismo sexo están penalizadas con severos castigos, incluso la pena de muerte en algunos casos, según denuncias de defensores de esta comunidad, como Human Rights Watch (HRW).
