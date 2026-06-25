Irán y Egipto se niegan a ser el partido del 'orgullo gay': la FIFA responde

El Irán-Egipto que se disputará la madrugada del viernes al sábado en Seattle no llega exento de polémica. En pleno mes del orgullo gay, la comunidad LGTBI de la ciudad del estado de Washington y el comité organizador del Mundial decidieron incluir el duelo que se disputará en el estadio Lumen en el 'Fin de semana del Orgullo'.

Egipto rechazó "categóricamente cualquier actividad que promueva a la comunidad LGTBI durante el partido", e indicó que estos actos podrían "provocar susceptibilidades culturales y religiosas entre los aficionados". La Federación iraní también se manifestó al respecto, considerando el denominado "Partido del Orgullo" como una "medida irracional que apoya a un determinado grupo".

En medio de la controversia, la FIFA ha querido salido al paso y permitirá que se exhiban banderas arcoíris dentro del estadio. Según indicaron a 'EFE', la postura del máximo organismo del fútbol mundial no se verá modificada respecto a lo que ha ido comulgando a lo largo de todo el torneo.

"La Copa del Mundo de la FIFA 2026 es un evento inclusivo que acoge a personas de todos los orígenes. Los aficionados de todas las orientaciones sexuales e identidades de género son bienvenidos en los partidos y eventos. Las manifestaciones generales en favor de los derechos humanos, incluidas las banderas arcoíris y otras banderas que representan la orientación sexual y la identidad de género, están permitidas en virtud del Código de Conducta en los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y pueden exhibirse dentro de los estadios siempre que se utilicen de manera acorde con dicho código", señala la Federación Internacional de Fútbol.

Un aficionado iraní con la bandera del León y el Sol durante el debut de Irán ante Nueva Zelanda. / EFE

La FIFA no quiere vincularse

La FIFA insiste en desvincular el encuentro de cualquier denominación oficial relacionada con el Orgullo y rechaza que pueda considerarse un "Partido del Orgullo", como lo ha presentado el comité organizador de Seattle. En este sentido, el organismo recuerda las palabras pronunciadas por su presidente el pasado enero, cuando aclaró que el Mundial únicamente acogerá un partido oficial en la ciudad estadounidense y que las actividades vinculadas al Orgullo serán organizadas por entidades ajenas al torneo. "Habrá un partido de la Copa del Mundo en Seattle y, paralelamente, se celebrarán actos en la ciudad promovidos por organizaciones externas, pero no forman parte del evento ni guardan relación con el encuentro", subrayó entonces.