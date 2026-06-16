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MUNDIAL 2026

Irán denuncia opresión en el Mundial tras no dejar dormir a la selección en EE.UU.

La selección iraní tuvo que volver a su base en Tijuana tras el partido ante Nueva Zelanda

La Selección de Irán se albergará en México y disputará todos sus partidos del Mundial en Estados Unidos

La Selección de Irán se albergará en México y disputará todos sus partidos del Mundial en Estados Unidos / EFE

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EFE

Los Ángeles

El seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, arremetió este lunes contra la organización del Mundial en Estados Unidos al asegurar que las autoridades los han obligado a abandonar el país "inmediatamente" después del partido contra Nueva Zelanda, en vez de permitirles quedarse una noche más en Los Ángeles para descansar.

"No sabemos el porqué nos hacen volver (a Tijuana, donde disponen su concentración) y es muy raro porque otros están tomando nuestras decisiones", indicó el entrenador en una rueda de prensa posterior al encuentro, que se saldó con empate a dos goles en el Estadio de Los Ángeles.

De acuerdo con Ghalenoei, el equipo tenía permiso para quedarse una noche más en Los Ángeles para descansar y volver en la mañana siguiente a México. "Sin embargo, no nos lo han permitido", aseveró.

Para el entrenador, esto supone un obstáculo para la delegación persa, que se tiene que recuperar del esfuerzo en el duelo de esta jornada.

Irán agregó que desconoce los motivos de esta negativa y calificó a su delegación como "la más oprimida de toda la Copa del Mundo", tras verse forzados a subirse a un avión inmediatamente después del partido, una condición que los diferencia de los demás equipos de la competición.

El técnico iraní quiso, aun así, agradecer la atmósfera creada en el estadio. "Ha habido muchos iraníes con distintas afiliaciones políticas, nos han animado con el corazón y creo que eso es una victoria para todos", celebró.

La selección iraní aterrizó el domingo en Los Ángeles para su debut mundialista contra Nueva Zelanda en suelo estadounidense, en medio de las tensiones geopolíticas entre los Gobiernos de Washington y Teherán.

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La llegada del conjunto persa coincidió con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la firma de un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de conflicto.

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