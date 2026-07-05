La intrahistoria de la mayor goleada: un 'hat trick' récord y la aparición fugaz de 'Mágico' González

Es improbable que se repita en un Mundial lo que sucedió en Elche el 15 de junio de 1982, una fecha especial en la historia mundialista. Ese día se logró la mayor goleada de la historia del torneo, cuando Hungría trituró a El Salvador: 10-1

El Salvador era entonces un país sumergido en una guerra civil que obviamente afectaba a los futbolistas.

“A veces llegábamos tarde a los entrenamientos porque nos parábamos a ayudar a heridos”, decía el defensa Francisco Jovel. Clasificarse para el Mundial ya fue un pequeño milagro: en el grupo de la CONCACAF, El Salvador solo marcó dos goles en cinco partidos, 1-0 ante México y 1-0 ante Haití; suficientes para ser segundos en el hexagonal por detrás de Honduras.

El partido dejó varios detalles históricos. Uno de ellos fue el primer ‘hat-trick’ mundialista anotado por un suplente: lo firmó László Kiss, que salió desde el banquillo y marcó tres goles en apenas unos minutos. También estuvo sobre el césped Jorge ‘Mágico’ González, el gran talento del fútbol salvadoreño, que un par de meses después debutaría en el Cádiz y acabaría convertido en una figura de culto del fútbol español.

Una odisea

El viaje a España fue una odisea: fue la última selección en aterrizar, solo tres días antes de su debut. El Salvador no viajó con 22 jugadores, sino con 20: la federación argumentó falta de liquidez y a última hora bajó del avión a dos futbolistas, Gilberto Quinteros y Miguel González.

Sus compañeros llevaron a cabo una colecta de urgencia para intentar que viajasen, pero casi todos eran amateurs y no reunieron el dinero.

Las camisetas tardaron en llegar y no tenían suficientes balones para entrenarse (la organización había suministrado 25 balones ‘Tango’ a cada selección), al punto de que tuvieron que pedir varios balones prestados a la delegación húngara. No tenían ni banderín para obsequiar al rival en el intercambio de regalos entre capitanes.

Tres jugadores –Jovel, Huezo y Fagoaga- amenazaron con organizar un motín, destituir al seleccionador y hacerse cargo de la táctica en los dos partidos restantes, frente a Bélgica y Argentina. Pero la selección salvadoreña logró recomponerse para firmar sendas derrotas decorosas, 1-0 ante los belgas y 2-0 frente a los argentinos.

Y Hungría se quedó en el camino

Curiosamente, esa goleada histórica sirvió de poco a Hungría: acabó aquel día con una diferencia de goles de +9, pero terminó eliminada en la primera fase. Después perdió 4-1 ante Argentina y empató 1-1 contra Bélgica, por lo que no pasó de grupo.

En cambio, el resultado permitió a un jugador húngaro, László Kiss, marcar tres goles en tiempo récord. Entró en la segunda parte, con el marcador ya muy favorable a Hungría, y marcó tres goles en apenas siete minutos. Sigue siendo el hat-trick más rápido en la historia de los Mundiales y el único firmado por un suplente en una Copa del Mundo.

Su actuación pudo ser todavía más escandalosa. Además de sus tres tantos, tuvo otro gol anulado por fuera de juego. De haber subido al marcador, Hungría habría ganado 11-1 y Kiss habría firmado un póker saliendo desde el banquillo.

Gol sin celebración

El único tanto de El Salvador lo hizo Luis Ramírez Zapata, conocido como “El Pelé”.

Marcó en el minuto 64, cuando el resultado era 5-0. Ese gol tiene un valor simbólico enorme: sigue siendo el único gol de El Salvador en toda la historia de los Mundiales. Años después lamentó que el recuerdo del partido quedara reducido a la paliza: “Todo el mundo recuerda el número 10, pero nadie recuerda mi gol”.

Ese gol llegó tras una acción en la que participó Mágico González. Su aparición en España 82, pese al 10-1, fue uno de los pocos puntos luminosos de aquella selección. En Cádiz, de hecho, siempre se ha recordado que el Mundial fue una de las ventanas que permitió descubrirlo.

El partido está lleno de leyendas más o menos sin confirmar, como la que dice que con el 4-0 o 5-0, el seleccionador salvadoreño habría pedido al portero suplente Eduardo Hernández que se preparara para sustituir a Luis Guevara Mora.

Según los relatos del partido, Hernández se negó a entrar por cómo se estaba desarrollando el encuentro. Guevara Mora acabó encajando los diez goles.

Rozando el récord de goles en total

El Hungría-El Salvador es uno de los partidos más goleadores de la historia de los Mundiales, por detrás del célebre Austria 7-5 Suiza de 1954, que tuvo 12 tantos.

En 2007, la Federación salvadoreña organizó un amistoso contra Hungría para conmemorar —o cerrar heridas— del 25º aniversario del 10-1. Participaron varios protagonistas de 1982. El partido acabó 2-2 y Mágico González, con 49 años, jugó unos minutos. “Por fin hemos podido compensar de alguna manera a nuestros seguidores”, dijo.