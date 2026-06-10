La intrahistoria del islandés que se quedó hablando con Messi: el hijo de Gudjohnsen

El último amistoso de preparación de la Selección Argentina antes del Mundial de 2026 dejó una de las imágenes más curiosas de la noche justo tras el pitido final. Mientras los futbolistas se retiraban, el dorsal 22 de Islandia se acercó a Lionel Messi para compartir una charla entre risas y complicidad que llamó la atención de las cámaras. El futbolista en cuestión era Daníel Tristan Gudjohnsen.

El joven delantero de 20 años es el hijo menor de Eidur Gudjohnsen, el mítico atacante que compartió vestuario con Messi en el FC Barcelona durante tres temporadas, entre 2006 y 2009. En aquella etapa, el islandés sumó 114 partidos oficiales y 19 goles, siendo un recurso clave en la rotación de Frank Rijkaard y luego en el año del histórico triplete con Pep Guardiola.

Gudjohnsen, en su primer día de azulgrana / ZOLTAN CZIBOR / EDECASA

Lo llamativo de la escena es la diferencia de edad que evidencia la longevidad del '10'. Cuando Eidur Gudjohnsen celebraba los goles de Messi sobre el césped del Camp Nou, su hijo Daníel era apenas un bebé de meses, ya que nació en marzo de 2006. Curiosamente, el menor de la saga se crió en España y pasó por las canteras del Barça y del Real Madrid antes de firmar por su club actual, el Malmö FF sueco.

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Años después de dejar el club catalán, el propio Eidur Gudjohnsen recordó en una entrevista lo que suponía compartir entrenamientos con el rosarino: "Cuando tienes a Messi en tu equipo, siempre tienes una oportunidad. Todos en el vestuario sabíamos que este chico era excepcional, simplemente se podía ver desde el principio". Dos décadas después de aquellas declaraciones, su hijo pequeño ha terminado cambiando la camiseta con el excompañero de su padre en un partido internacional.