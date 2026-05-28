El 'Instagram chino' transmitirá gratis los 104 partidos del Mundial 2026

La red social china Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote y comparada a menudo con Instagram, retransmitirá gratis en China los 104 partidos del Mundial de fútbol de 2026 tras convertirse en operador autorizado del torneo, semanas después del acuerdo alcanzado entre la FIFA y la televisión estatal china CCTV.

La plataforma anunció este jueves que ofrecerá en abierto todos los encuentros del campeonato de Estados Unidos, Canadá y México, incluidos directos, repeticiones y resúmenes, después de que el Grupo de Medios de China (CMG), matriz de CCTV, la incorporara como "socio estratégico" para las retransmisiones deportivas de primer nivel.

El acuerdo supone un nuevo paso en la expansión de Xiaohongshu más allá de las redes sociales y el comercio electrónico, hacia ámbitos como los contenidos deportivos en directo y la publicidad asociada a grandes eventos internacionales.

La plataforma aseguró que habilitará funciones específicas para el torneo, entre ellas canales dedicados al Mundial, predicciones de partidos, comunidades de aficionados y herramientas de interacción durante los encuentros.

Además, antiguos futbolistas y comentaristas chinos como Fan Zhiyi y Xie Hui participarán en las retransmisiones y análisis desde la fase de grupos hasta la final.

La noticia llega apenas dos semanas después de que CMG y la FIFA anunciaran el cierre del acuerdo de derechos para China continental tras meses de negociaciones marcadas por diferencias económicas y a menos de un mes del inicio del torneo.

Según medios chinos, la FIFA llegó a pedir inicialmente entre 250 y 300 millones de dólares por los derechos del Mundial de 2026, aunque el acuerdo final se habría cerrado por alrededor de 60 millones, una cifra nunca confirmada oficialmente.

La situación resultaba especialmente inusual porque China y la India, los dos países más poblados del mundo, seguían sin operador confirmado para el torneo pocas semanas antes del arranque de la competencia.

Xiaohongshu, fundada en 2013 y con más de 400 millones de usuarios activos mensuales según la propia empresa, ganó notoriedad internacional el año pasado tras la llegada masiva de usuarios estadounidenses autodenominados "refugiados de TikTok", en medio de las amenazas de prohibición contra esa aplicación en Estados Unidos.

La plataforma, conocida en China por combinar funciones similares a Instagram y Pinterest, se ha convertido en uno de los principales espacios digitales del país para recomendaciones, videos cortos, retransmisiones y comercio electrónico.