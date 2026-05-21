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MUNDIAL 2026
El insólito regalo a Marruecos tras hacer historia en el Mundial de 1986: "Les dieron tabaco para instalar un kiosco muy bien provisto"
Los Leones del Atlas fueron eliminados por Alemania en octavos de final, pero su gran fase de grupos tuvo una recompensa impensable: cajetillas de tabaco
Hasta el sensacional Mundial de 2022, la mejor participación de Marruecos en una Copa del Mundo fue la de México 1986. El combinado africano cayó en octavos de final ante la poderosa Alemania por la mínima, 1-0, después de firmar una fase de grupos sensacional en el grupo de la muerte. Ahora, la película es completamente distinta.
Si los Leones del Atlas se despiden de Estados Unidos, México y Canadá en octavos de final, sin duda será un completo fracaso. Por ello, el 'premio' que recibieron hace cuatro décadas resulta aún más surrealista.
Un futuro brillante
El presente marroquí es ilusionante: semifinalistas en Qatar 2022 (la mejor actuación africana en la historia de los Mundiales, eliminando a selecciones del nivel de España o Portugal), medallistas olímpicos en 2024 (un logro nunca antes alcanzado) y clasificados al Mundial 2026 con un pleno de victorias.
Por si fuera poco, la brillantez de los Leones del Atlas se extiende a las categorías inferiores, con títulos históricos como la Copa Africana Sub-17 y el Mundial Sub-20 (ambos ganados por primera vez en su historia) y, además, la Copa Árabe de 2025. La única mancha reciente, la Copa África 2025, título que la CAF les asignó dos meses después de que Senegal lo ganara sobre el césped.
México 1986 y un regalo insólito
La realidad de Marruecos es muy distinta hoy en día, también la exigencia, extremadamente mayor ahora. Con este contexto en la mano, se entiende un poco más la historia que rescata Luciano Wernicke en su interesante libro 'Historias insólitas de los Mundiales' sobre la participación marroquí en el Mundial de México 1986. Fue el torneo de Diego Maradona, el del gol del siglo contra Inglaterra en el Estadio Azteca, y el de su Argentina, que se impuso en la final ante Alemania por 3-2.
Marruecos quedó eliminada en octavos de final tras una fase de grupos impresionante. Quedaron primeros de grupo por delante de Portugal, Inglaterra o Polonia. Sin duda, el grupo de la 'muerte'. Alemania, que llegó hasta la final, tumbó a los Leones del Atlas en octavos de final con un gol de falta del gran Lothar Matthäus a tres minutos del final del partido.
Wernicke recoge que pese a la derrota los jugadores africanos no se mostraron tristes ni perdieron su buen humor y fueron a pedir autógrafos a los jugadores, la gran mayoría estrellas del fútbol europeo. Pero su ilusión no era solo por haber jugado ante ese gran conjunto, se explicaba por el premio que iban a recibir por su fase de grupos: tabaco para "instalar un kiosco muy bien provisto".
Así es, una compañía tabacalera del país regaló a cada jugador de la plantilla marroquí un buen número de cajetillas de tabaco. Un premio que sería impensable en el fútbol actual, pero que en aquel entonces, tenía sentido. Muchos jugadores fumaban abiertamente, había múltiples anuncios de tabaco, patrocinadores... En definitiva, otra época.
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