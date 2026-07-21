Injusticia Mundial con Cubarsí y Laporte

La FIFA ha abierto la votación para escoger el once ideal de la Copa del Mundo 2026, en el que destacan las ausencias de los dos centrales titulares de la selección española: Pau Cubarsí y Aymeric Laporte. El defensa del FC Barcelona fue nombrado mejor jugador joven del torneo, mientras que el del Athletic Club rayó a un gran nivel en la zaga menos goleada del campeonato. El excelente rendimiento de ambos no les ha servido para aparecer en la mejor alineación del Mundial.

Pese a ello, el combinado de Luis de la Fuente es el más representado en las votaciones, pues hasta seis futbolistas optan a entrar en el once ideal: Unai Simón, Marc Cucurella, Pedro Porro, Rodri, Lamine Yamal y Oyarzabal. Por detrás se encuentran Argentina, con cinco representantes, y Francia, con cuatro.

Rodri, MVP del Mundial / Agencias

Más allá de Unai Simón, escogido como el mejor guardameta del campeonato, tras solo encajar un gol en ocho partidos, entre los porteros candidatos figuran: Vozinha (Cabo Verde), Emiliano Martínez (Argentina), Pickford (Inglaterra) y Eloy Room (Curazao). En la defensa, Cucurella y Pedro Porro tienen altas posibilidades de entrar en el once. Además de ellos dos, Lisandro Martínez y Cristian Romero (Argentina), Nuno Mendes (Portugal), Van Dijk (Países Bajos), Gabriel Magalhaes (Brasil) y Upamecano (Francia) aparecen antes que Cubarsí y Laporte.

Por otro lado, la terna de centrocampistas está dominada por futbolistas de un perfil ofensivo. Aparte del español Rodri, seleccionado como mejor jugador del Mundial, y Lamine Yamal, al que la FIFA sitúa en el centro del campo, Bellingham (Inglaterra), Olise y Dembélé (Francia), Vinicius (Brasil), Enzo Fernández (Argentina), Modric (Croacia) y Saibari (Marruecos) emergen entre los candidatos.

Por último, seis futbolistas batallan para entrar en las posiciones de ataque, entre ellos Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad ha sido el máximo goleador de la 'Roja' en la Copa del Mundo, con cinco dianas. Messi (Argentina), Mbappé (Francia), Haaland (Noruega), Kane (Inglaterra) y Julián Quiñones (México) le acompañan en las votaciones, que se cierran este martes 21 de julio, para formar el tridente ofensivo.