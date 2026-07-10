Los inicios de Charles De Ketelaere, el goleador de Bélgica ante España: "Fue campeón juvenil flamenco en Flandes Occidental"

España y Bélgica firmaron un inicio frenético. Fabián Ruiz adelantó a la selección española y rápidamente Bélgica empató de cabeza, con un gol de Charles De Ketelaere. La selección belga llegaba al encuentro con la moral reforzada tras superar con autoridad a Estados Unidos, mientras que el combinado español busca seguir avanzando tras superar a Portugal.

El conjunto dirigido por Rudi García dejó una gran imagen en la ronda anterior gracias a un contundente triunfo por 1-4. Aunque Bélgica cuenta con futbolistas de gran experiencia y prestigio internacional, fue Charles De Ketelaere quien acaparó los focos con una actuación sobresaliente, firmando dos goles y participando en otra de las dianas de su equipo.

De Ketelaere ha sido considerado desde muy joven una de las grandes promesas del fútbol belga. Se formó en la cantera del Club Brujas, fue escalando categorías gracias a su calidad técnica, visión de juego y capacidad para desempeñarse en varias posiciones ofensivas. Su progresión le permitió dar el salto al fútbol de élite siendo todavía muy joven.

Un deportista multidisciplinario: sus inicios en el mundo del tenis

Sin embargo, el goleador del partido, tuvo un pasado muy diferente al que te imaginas: compitió en el mundo del tenis. Charles tenía un nivel notable en torneos juveniles de Flandes Occidental, donde obtuvo buenos resultados. Sin embargo, con el paso de los años decidió apostar definitivamente por el fútbol.

"El tenis es mucho más confrontativo cuando pierdes. En el fútbol es más fácil encontrar excusas cuando las cosas van mal, pero en el tenis solo eres tú”, contaba el futbolista. “No soportaba a los tramposos, esos chicos que gritaban cuando el balón salía y no lo era. Luego a veces me enfadaba y golpeaba todas las bolas a propósito, o incluso dejaba de jugar”, relató el propio De Ketelaere hace años.

El propio jugador ha reconocido en varias ocasiones que el tenis suponía un desafío psicológico mucho mayor, ya que las derrotas dependían exclusivamente del rendimiento individual. Esa presión fue uno de los motivos que influyó en su decisión de abandonar la raqueta y concentrar todos sus esfuerzos en desarrollar una carrera profesional sobre el césped.

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Quienes trabajaron con él en las categorías inferiores del Club Brujas recuerdan a un futbolista con un talento poco común y una enorme facilidad para aprender. Además de destacar en el deporte, era un estudiante aplicado que lograba compaginar los entrenamientos con un alto rendimiento académico, una combinación que llamó la atención de sus entrenadores desde muy temprano.