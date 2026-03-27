A qué hora y dónde ver el Inglaterra - Uruguay hoy gratis por TV, online y en directo

Inglaterra y Uruguay se dan cita hoy viernes 27 de marzo en el estadio de Wembley para disputar un partido amistoso de gala. El encuentro, con claro sabor a etapas finales de competiciones importantes de selecciones, servirá para medir las fuerzas de ambos combinados antes del Mundial 2026 con jugadores sobre el verde como Fede Valverde, Ronald Araújo, Harry Kane o Marcus Rashford.

Ambas selecciones llegan al parón con los deberes clasificatorios hechos. Inglaterra consiguió su pase a la próxima Copa del Mundo con solvencia tras terminar primera de su grupo con ocho victorias en ocho partidos. El equipo de Thomas Tuchel, que poco a poco va afinando su estilo de juego dentro del cominbinado inglés, se encuentra en buen estado de forma y quiere terminar de encajar sus piezas antes de viajar a Estados Unidos, México y Canadá este verano.

Marcus Rashford, protagonista con Inglaterra / LAP

Uruguay, por su parte, también consiguió su billete para el Mundial 2026 con solvencia. Marcelo Bielsa situó a su equipo cuarto en las Eliminatorias Sudamericanas con siete victorias, siete empates y cuatro derrotas, un casillero suficiente como para tener acceso a la próxima Copa del Mundo. El combinado uruguayo tiene estrellas sobre el verde como Valverde o Araújo para ser una candidata al título este verano, aunque para ello deberán encajar todas sus piezas en partidos como el que se disputa este viernes en Wembley.

¿A qué hora se juega hoy el Inglaterra - Uruguay amistoso?

El partido amistoso entre Inglaterra y Uruguay se disputará hoy viernes 27 de marzo a la 20:45 horas (CET). El encuentro se celebrará en el estadio de Wembley de Londres.

¿Dónde ver el Inglaterra - Uruguay por TV y online?

El partido entre Inglaterra y Uruguay se podrá ver en directo a través de UEFA.tv. La plataforma emitirá el encuentro entre ambas selecciones amistoso de preparación para el Mundial 2026.