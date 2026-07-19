Inglaterra reina en la locura y se lleva el bronce

Hay partidos que no sirven para levantar un trofeo, pero sí para resumir todo lo que ha sido un Mundial. Francia e Inglaterra convirtieron la lucha por el tercer puesto en un auténtico delirio, un intercambio de golpes imposible de explicar. Cuando parecía que los ingleses iban a firmar una de las mayores goleadas de la historia del partido por el bronce, los de Didier Deschamps reaccionaron de forma inesperada y transformaron una humillación en un encuentro completamente loco que terminaron ganado los ingleses por la mínima (4-6).

Los galos, señalados tras el baile recibido ante España en semifinales, volvieron a asomarse al precipicio con una primera parte desastrosa. Inglaterra, además, lo hizo con un once plagado de suplentes, mientras Deschamps solo dejó en el banquillo a Dembélé entre sus grandes estrellas. Todo apuntaba a una despedida bochornosa... hasta que Francia decidió rebelarse y el partido se convirtió en un auténtico caos.

Eso sí, este encuentro nos demostró que es un partido perfecto para engordar cifras ya que ninguno de los dos equipos están con el modo competitivo del resto del Mundial. Unos despistes que Mbappé aprovechó para seguir sumando tantos y convertirse en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

Resultado sonrojante en la primera parte

Inglaterra tardó menos de tres minutos en dejar claro que Francia seguía tocada tras el golpe sufrido ante España. Declan Rice recuperó el balón en campo contrario, condujo hasta la frontal y sacó un disparo imparable para Maignan.

La hemorragia francesa no tardó en agravarse. Antes del minuto 20, Jarell Quansah amplió la ventaja con un poderoso cabezazo que desató la incredulidad en el banquillo galo.

Y aún quedaba lo peor. Bukayo Saka, un futbolistas con poco protagonismo durante el Mundial para Thomas Tuchel, aprovechó el escaparate del partido por el tercer puesto para reivindicarse. El extremo del Arsenal destrozó a la defensa francesa con dos goles en apenas diez minutos antes del descanso y dejó el marcador en un sonrojante 0-4. Francia se volcó en ataque buscando reaccionar, pero solo consiguió abrir aún más espacios para que Inglaterra castigara cada transición.

Olise y Mbappé de los récords dan vida a Francia

Todo apuntaba a una goleada histórica, pero Francia se negó a bajar los brazos. Deschamps agitó el banquillo con cuatro cambios al descanso. Algo que provocó un cambio de intensidad completamente diferente.

Mbappé y Olise necesitaron apenas dos minutos para fabricar el 1-4. A partir de ahí, Inglaterra empezó a dudar y el encuentro se convirtió en un auténtico intercambio de golpes. Apenas seis minutos después, Barcola aprovechó otra genialidad de Mbappé para recortar todavía más las distancias.

El tercer gol francés también quedará para la historia. Olise volvió a asociarse con Mbappé en la frontal del área y el '10' definió con la frialdad de los grandes para firmar un tanto con doble premio. El delantero se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando a Lionel Messi, mientras que Olise dejó atrás a Pelé como el jugador con más asistencias en una misma Copa del Mundo.

Saka cierra un encuentro de ocho goles

Cuando parecía que Francia iba a culminar una remontada histórica, Saka certificó su hat-trick desde el punto de penalti para devolver el aire a Inglaterra. Pero el descuento todavía guardaba más emociones. Dembélé volvió a recortar distancias para los galos y, cuando el partido parecía morir con el 4-5, Bellingham apareció con un auténtico golazo para cerrar definitivamente un encuentro completamente desatado.

Un partido de auténtica locura que acabó entregando el bronce a Inglaterra, que se subió al podio de un Mundial por segunda vez en su historia tras imponerse por un espectacular 4-6.