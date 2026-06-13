Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça - AalborgClasificación F1Mundial 2026Caso NegreiraDónde ver Mundial 2026Mercado de fichajesZamora - SabadellTopuria vs GaethjeJulián ÁlvarezBarcolaHorario F1Partidos Mundial 2026 hoyBrasil - MarruecosClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Etapa 7 Tour Auvergne-Rhône-AlpesFinal playoff Primera DivisionLa Laguna Tenerife - BarçaNoticias BarçaDónde juega EspañaNormas DGTRafa NadalInfancia TopuriaPerros y gatosHaciendaRefugio TopuriaCalendario España MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

¡Inglaterra recupera las botas y balones robados!

El hurto se produjo cuando el personal de la Football Association (FA) descargaba el material de una furgoneta en Swope Soccer Village

Inglaterra prepara el debut contra Croacia tras sufrir un robo de material deportivo durante un traslado

Inglaterra prepara el debut contra Croacia tras sufrir un robo de material deportivo durante un traslado

Inglaterra prepara el debut contra Croacia tras sufrir un robo de material deportivo durante un traslado / Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Al fin buenas noticias para la delegación inglesa: la Policía de Kansas City ha recuperado la mayoría del material robado la noche del viernes a la selección de Inglaterra, principalmente botas de los jugadores. El hurto se produjo cuando el personal de la Football Association (FA) descargaba el material de una furgoneta en Swope Soccer Village, un complejo deportivo en Kansas City que le servirá como centro de operaciones durante la Copa del Mundo.

Un portavoz de la Policía de Kansas City, el sargento Phil DiMartino, confirmó que dos personas fueron puestas bajo custodia en la noche del viernes mientras continúa la investigación.

Fuentes citadas por 'ESPN' indicaron que entre los objetos desaparecidos había material de entrenamiento y otros artículos utilizados por la selección inglesa, aunque la FA todavía estaba determinando el alcance exacto de las pérdidas. Por su parte, medios británicos señalaron que entre los artículos robados podrían encontrarse balones y botas de fútbol. La FA confirmó el incidente, aunque evitó ofrecer más detalles por tratarse de una investigación policial en curso.

El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, explicó a la cadena de televisión 'KSHB' que las autoridades locales, estatales y federales trabajan para determinar dónde se produjo exactamente el robo y si existen más implicados.

Inglaterra eligió Kansas City como base de operaciones por su ubicación estratégica, pese a que no disputará partidos de la fase de grupos en esa ciudad. Su debut en el Grupo L está previsto para el 17 de junio frente a Croacia en Dallas, antes de medirse a Ghana en Boston el 23 de junio y a Panamá en Nueva York/Nueva Jersey.

Noticias relacionadas

La selección dirigida por Thomas Tuchel tenía previsto realizar este sábado su primera sesión abierta de entrenamiento en Kansas City mientras continúan las pesquisas sobre el incidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL