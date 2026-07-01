Inglaterra - RD Congo: Todos los caminos conducen a Harry Kane

Inglaterra afronta este martes su duelo de dieciseisavos del Mundial frente a la República Democrática del Congo con el objetivo de seguir avanzando hacia un título que persigue desde hace seis décadas. Pero, en medio de la concentración inglesa, hay un nombre que monopoliza el foco mediático por encima incluso del propio torneo: Harry Kane.

El capitán de los 'Three Lions' vive días de máxima exposición. Mientras Inglaterra prepara un cruce que, sobre el papel, le sitúa como favorita, el futuro del delantero ha irrumpido con fuerza. En las últimas horas, ha trascendido el interés del FC Barcelona en conocer su disponibilidad de cara al futuro, aunque, por ahora, Kane está completamente centrado en el Mundial y cualquier decisión se aplazará hasta el final del campeonato. Paralelamente, el Bayern de Múnich continúa negociando una ampliación de su contrato, que actualmente expira en 2027, y existe optimismo para cerrar una renovación una vez concluya el torneo.

Kane celebrando su gol ante Panamá / EFE

Todo ese ruido llega en un momento en el que Inglaterra necesita a su gran referente con la cabeza únicamente en el césped. Porque más allá del debate sobre dónde jugará la próxima temporada, Kane sigue siendo el futbolista alrededor del que gira el proyecto inglés. Capitán, líder, máximo goleador histórico de su selección y referencia ofensiva absoluta, gran parte de las aspiraciones mundialistas pasan por el estado de forma del delantero.

Y, de momento, las sensaciones son positivas. Kane ya suma tres goles en el campeonato. Firmó un doblete en el estreno frente a Croacia, se quedó sin marcar en el empate contra Ghana y volvió a ver puerta en la victoria frente a Panamá, un tanto que además le permitió convertirse en el máximo goleador de Inglaterra en la historia de los Mundiales.

Kane, feliz por el récord de goles con Inglaterra: "Es un momento de orgullo para mí" / Perform

La selección dirigida por Thomas Tuchel ha alcanzado los dieciseisavos como primera del Grupo L tras sumar siete puntos. Sin haber brillado de forma constante, los ingleses han mostrado pegada, solidez y la capacidad de resolver partidos cuando aparecen sus grandes estrellas. No obstante, también han dejado algunas dudas en la elaboración y una evidente dependencia de sus futbolistas diferenciales, especialmente de Kane y Bellingham.

Enfrente estará una República Democrática del Congo que ha firmado una de las historias más destacadas de esta primera fase. Los africanos sellaron su clasificación para las eliminatorias tras superar con éxito una fase de grupos muy competida y ahora afrontan el mayor desafío de su historia reciente con la ilusión de sorprender a una de las grandes candidatas al título.

Noticias relacionadas

Sobre el papel, la diferencia de potencial es evidente. Sin embargo, Inglaterra sabe que los cruces mundialistas no permiten relajaciones. Y mucho menos cuando todo el peso ofensivo vuelve a recaer sobre un Harry Kane que, mientras el mercado habla del FC Barcelona y el Bayern prepara su renovación, tiene una única prioridad: seguir guiando a Inglaterra hacia el sueño mundialista. Si el capitán está plenamente concentrado y mantiene el nivel mostrado hasta ahora, las opciones inglesas de llegar muy lejos aumentan considerablemente.