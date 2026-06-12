La decisión de Tuchel que lo pone en el punto de mira

Hay mucha presión en Inglaterra. Y, sobre todo, sobre Thomas Tuchel. El Mundial todavía no ha empezado para los 'Three Lions', pero el seleccionador alemán ya convive con las críticas y el calor del foco mediático. Su convocatoria provocó reacciones de todo tipo porque dejó fuera a nombres como Cole Palmer y Phil Foden, entre otros.

Inglaterra llega al Mundial con una sensación extraña: es candidata por plantilla, está obligada por historia a ganar (solo ha conquistado un título, su Mundial de 1966), pero no acaba nunca de transmitir la fuerza de una verdadera aspirante al título.

La generación actual sigue siendo poderosa, con Harry Kane como gran referencia, y piezas del nivel de Jude Bellingham o Bukayo Saka, por citar a algunos 'cracks' ingleses. Pero si Inglaterra vuelve a quedarse corta, se buscarán culpables. Y el pato lo pagará Tuchel, ténganlo claro.

Harry Kane, la estrella de Inglaterra / EFE

En ese contexto aparece el nombre de Pep Guardiola. El técnico catalán suena desde hace tiempo como un sueño de la Federación Inglesa para el futuro, aunque su escenario inmediato apunta a un año sabático tras cerrar su década en el Manchester City.

A todo este escenario se suma un detalle inusual. Inglaterra y Tuchel han autorizado que los jugadores puedan completar fichajes durante el Mundial. Según 'ESPN', la selección cuenta incluso con un equipo médico aprobado por la Premier League para que, si algún club lo necesita, los futbolistas que van a fichar puedan someterse a exámenes médicos sin abandonar la concentración ni romper la planificación del equipo.

La postura de Tuchel es pragmática y puede tener su lógica, aunque también es chocante. El mercado no se detiene porque haya Mundial. Y los jugadores ingleses son apetecibles. Anthony Gordon, por ejemplo, ya tiene cerrado su fichaje por el Barcelona. Marcus Rashford, en cambio, aún no tiene ni idea de dónde jugará la temporada que viene.

Anthony Gordon se entrena con Inglaterra / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Tuchel sabe que el vestuario no puede vivir aislado de la realidad. Hay representantes, clubes, ofertas, llamadas... Y, si prosperan, revisiones médicas obligadas. Pero también sabe que cualquier distracción será usada en su contra si Inglaterra tropieza en la Copa del Mundo.

Inglaterra quedó encuadrada en el Grupo L, junto a Croacia, Ghana y Panamá. La ambición debe ser quedar primera de grupo, pero no será fácil. El debut será clave, ante Croacia, una reedición de la semifinal de 2018, con victoria para el equipo de Modric y Rakitic, que cayó después en la final ante Francia. Se jugará el miércoles 17 de junio, a las 22:00 horas en España.

Después tocará la siempre peligrosa Ghana, el martes 23 de junio, a la misma hora. Y la fase de grupos se cerrará con el encuentro, a priori, más sencillo: el Inglaterra-Panamá, el 27 de junio, a las 23:00 horas en España. En el Mundial de Rusia 2018, los 'Three Lions' ganaron 6-1 al cuadro panameño, que logró su primer gol mundialista gracias a Felipe Baloy.