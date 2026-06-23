Inglaterra - Ghana: a qué hora y dónde ver dónde ver gratis el partido del Mundial 2026 por TV y online

Inglaterra y Ghana se dan cita en el Gillette Stadium de Massachusetts, en Estados Unidos, este martes 23 de junio para enfrentarse en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Después de salir victoriosos de sus duelos inaugurales, ambas selecciones se enfrentan en un duelo clave para definir la primera posición del Grupo L antes de dar paso a las rondas eliminatorias.

El conjunto de Thomas Tuchel se presentó en la Copa del Mundo con una sólida puesta en escena. En un duelo que se avecinaba complicado contra Croacia, los ingleses fueron superiores en todo momento y golearon a los croatas (4-2) para dar un aviso a navegantes del potencial de esta selección. Hay motivos para la esperanza para los 'Three Lions', que tienen pie y medio en los playoffs tras su victoria inicial.

Rashford fue suplente con Inglaterra, pero marcó en la segunda mitad tras sustituir a Gordon / EFE

Se enfrentarán en la segunda jornada de la fase de grupos a Ghana, que ganó en su estreno a Panamá por la mínima (1-0). Los ghaneses tienen las de perder sobre el papel en el duelo contra los ingleses, aunque los equipos africanos han demostrado esta Copa del Mundo que pueden dar un susto a cualquiera sin importar su nombre.

¿A qué hora juega Inglaterra contra Ghana del Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Ghana, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará este martes 23 de junio a las 22:00 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el Estadio de Boston, en Estados Unidos.

¿Dónde ver el Inglaterra - Ghana del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Inglaterra y Ghana de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play. Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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