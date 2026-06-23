En directo
MUNDIAL 2026
Inglaterra - Ghana, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo el partido de la segunda jornada del grupo L entre la selección de Inglaterra y la de Ghana
Xavi Turu
Última hora y resultado en vivo del partido entre Inglaterra y Ghana del grupo L del Mundial 2026.
¡Himnos!
Suena la melodía inglesa y después será el turno para el conjunto ghanés.
¡Todo preparado en el Gillette Stadium!
Los 22 protagonistas ya vuelven a estar sobre el tapete verde; turno para las presentaciones y los himnos. Partido importante para saber quién será el primer clasificado de este grupo L.
¡Todo listo en Boston!
Los protagonistas ya calentaron sobre el terreno de juego y en nada y menos vuelven a saltar al verde para la ceremonia de presentación.
Inglaterra – Ghana
Calentamiento de Inglaterra.
Inglaterra – Ghana
Todo preparado dentro de los vestuarios del conjunto local. Inglaterra a por el segundo triunfo en este Mundial 2026. Recordemos que el cuadro de Tuchel ganó en su partido inaugural por 4-2 ante Croacia.
¡XI para Ghana!
La selección que dirige Carlos Queiroz apuesta de inicio por:
Asare; Senaya, Adjei, Opoku, Gideon Mensah; Kwasi Sibo, Thomas Partey, Caleb Yirenkyi; Iñaki Williams, Jordan Ayew y Antoine Semenyo.
¡XI para Inglaterra!
Estos son los once jugadores que saltarán al Boston Stadium para enfrentarse al combinado ghanés.
Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Madueke, Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Arrancamos esta retransmisión con el partido de la segunda jornada del grupo L entre Inglaterra y Ghana. El encuentro se juega a las 22:00 horas (CET) en el Gillette Stadium, muy cerca de la ciudad de Boston.
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