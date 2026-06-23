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MUNDIAL 2026

Inglaterra - Ghana, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo

Sigue en directo el partido de la segunda jornada del grupo L entre la selección de Inglaterra y la de Ghana

Harry Kane se apunta a la carrera por la Bota de Oro

Harry Kane se apunta a la carrera por la Bota de Oro / Europa Press

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Xavi Turu

Última hora y resultado en vivo del partido entre Inglaterra y Ghana del grupo L del Mundial 2026.

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