Inglaterra se estrella ante Ghana

No hubo manera para Inglaterra. Los de Thomas Tuchel lo intentaron de todas las formas, pero les faltó claridad y acierto para superar la defensa ghanesa. O’Reilly y Harry Kane pudieron romper el empate en los minutos finales, pero el encuentro acabó en reparto de puntos para ambos equipos (0-0). Bajonazo para los ingleses.

Después de dejar una buena impresión en el debut mundialista frente a Croacia, Thomas Tuchel introdujo dos cambios en la línea defensiva, dando entrada a Marc Guéhi y Djed Spence. Además, volvió a apostar por Anthony Gordon en detrimento de Marcus Rashford, pese a que este último resultó decisivo en el estreno al marcar tras ingresar desde el banquillo.

Esta vez, el guion del partido quedó definido desde los primeros compases. Inglaterra monopolizó la posesión ante una selección ghanesa que compareció con un planteamiento claramente conservador, enfocada en reducir al mínimo los espacios y evitar que sucedieran demasiadas cosas sobre el césped. Y lo cierto es que lo consiguió en la primera mitad.

Inglaterra alternaba el juego directo con acciones para que sus extremos, Anthony Gordon y Noni Madueke, pudieran encarar y desbordar por las bandas. También buscaba con insistencia a Harry Kane entre líneas, aprovechando sus continuos descensos para recibir y generar superioridades. Pero no había manera de desordenar el sólido entramado defensivo de Ghana.

En ese contexto, quien mejor interpretó el encuentro fue Declan Rice. El centrocampista inglés probó fortuna en un par de ocasiones con disparos lejanos que inquietaron al combinado ghanés. Y Ghana seguía a lo suyo: defender. Apenas se dejó ver en campo contrario durante gran parte del primer tiempo. Solo en los compases finales de la primera mitad se estiró ligeramente, con Semenyo tratando de generar algo de peligro, aunque sin fortuna.

Tras el paso por los vestuarios, la película continuó con el mismo guion. Inglaterra seguía estrellándose una y otra vez contra el muro que Ghana había levantado sobre el terreno de juego. Incapaz de encontrar espacios en juego abierto, el conjunto de Tuchel comenzó a aferrarse al balón parado como una de sus principales vías de acceso al gol. Pero tampoco hubo manera.

Chocar contra una pared

Gordon puso a prueba a Asare con un disparo desde fuera del área y Harry Kane hizo lo propio poco después, aprovechando un error de la zaga ghanesa. Sin embargo, Inglaterra seguía sin encontrar la fórmula para derribar la resistencia africana. Y es que, aunque apenas lograba inquietar en ataque, Ghana tampoco daba muestras de incomodidad.

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También trató Tuchel de cambiar el rumbo del partido desde el banquillo, aunque los recambios se encontraron con las mismas dificultades que el once inicial. La mejor oportunidad llegó en el tramo final, cuando O'Reilly estrelló un cabezazo en el larguero. El balón quedó muerto en el área y Harry Kane tuvo en sus botas el 1-0, pero desperdició una ocasión clarísima para adelantar a Inglaterra. Y reparto de puntos entre Inglaterra y Ghana.