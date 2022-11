Inglaterra se mira en el espejo de España

Los ‘Three Lions’ buscan su segunda victoria en el Mundial ante una Estados Unidos que quiere celebrar Acción de Gracias un día después Harry Kane está recuperado totalmente de sus molestias en el tobillo y apunta al once inicial

Metió miedo Inglaterra con su goleada en el estreno mundialista ante Irán (6-2), pero tres días después llegó España para dejar el listón en otro nivel arrollando a Costa Rica (7-0). Hacia esa marca -en sensaciones, no en número de goles- mira el equipo de la rosa a la hora de afrontar el encuentro contra Estados Unidos, en el que los 'Three Lions' quieren dar otro golpe de autoridad y demostrar al mundo que ocupan la 'pole' en la carrera por el campeonato.

Lo más normal sería que Gareth Southgate repitiera la alineación que puso en liza este pasado lunes, pero veremos si el técnico no aprovecha para dar descanso a alguno de sus 'fijos'. El fondo de armario inacabable que tiene, sobre todo en ataque, le concede múltiples posibilidades sin necesidad de afectar al nivel del once. Si de algo va sobrado este grupo de jugadores es de calidad. También en el centro del campo, desde donde Jude Bellingham enamoró contra Irán. Todo el planeta fútbol volverá a fijar sus ojos en el jovencísimo jugador del Dortmund en esta segunda jornada. Lo tiene todo para convertirse en uno de los futbolistas del Mundial.

En rueda de prensa Southgate dio pistas de lo que tenía pensado hacer contra Estados Unidos al reconocer que Harry Kane está totalmente recuperado del golpe en el tobillo que recibió ante Irán. "Ha trabajado con el grupo y está bien. Le hicimos un escáner el miércoles para asegurarnos de que todo estaba correcto", desveló el seleccionador inglés, quien también habló sobre el central Harry Maguire y afirmó que está para jugar, como reconoció el propio futbolista: "Me sentí mal en la segunda parte -frente a Irán-, pero después de los test, he entrenado dos veces y me siento bien".

Enfrente estará una selección estadounidense que dejó escapar los tres puntos contra Gales en la recta final pero que nunca ha perdido en un gran torneo contra Inglaterra. El combinado dirigido por Gregg Berhalter sueña con su particular Día de Acción de Gracias sólo un día después de la fecha real de la celebración en EE.UU., donde todas las familias se reunieron este jueves alrededor de una mesa con un gran pavo en el medio. Ese pavo no quiere ser hoy Inglaterra.

POSIBLES ALINEACIONES

Inglaterra: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Mount, Bellingham; Saka, Kane, Sterling.

Estados Unidos: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Al Bayt.

Hora: 20:00