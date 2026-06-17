En directo
MUNDIAL 2026
Inglaterra-Croacia, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo el partido de la Jornada 1 del Grupo L entre dos de los 'cocos'
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Buenas tardes y bienvenidos/as a la narración en directo del partido entre Inglaterra y Croacia.
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