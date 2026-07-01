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Inglaterra - Congo, en directo hoy: partido del Mundial 2026, en vivo

Los 'Three Lions' de Tuchel son los grandes favoritos en una eliminatoria que debería ser un simple trámite hacia los octavos. ¿Darán la sorpresa los Leopardos?

23 June 2026, US, Foxborough: England's Harry Kane Thanks the fans after the 2026 FIFA World Cup Group L soccer match between England and Ghana at the Boston Stadium. Photo: Tom Weller/dpa 23/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

23 June 2026, US, Foxborough: England's Harry Kane Thanks the fans after the 2026 FIFA World Cup Group L soccer match between England and Ghana at the Boston Stadium. Photo: Tom Weller/dpa 23/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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Albert Miranda

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