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MUNDIAL 2026
Inglaterra - Congo, en directo hoy: partido del Mundial 2026, en vivo
Los 'Three Lions' de Tuchel son los grandes favoritos en una eliminatoria que debería ser un simple trámite hacia los octavos. ¿Darán la sorpresa los Leopardos?
Albert Miranda
Inglaterra - RD Congo
¡Suena el himno de RD Congo en Atlanta!
Inglaterra - RD Congo
¡Suena el himno de Inglaterra en Atlanta!
Inglaterra - RD Congo
¡Saltan los jugadores al terreno de juego!
Inglaterra - RD Congo
Recordemos que el partido se jugará en el estadio de Atlanta. Un escenario donde jugó España sus dos primeros partidos.
Inglaterra - RD Congo
¡ESTE ES EL XI INICIAL DE RD CONGO PARA ENFRENTARSE A INGLATERRA!
Inglaterra - RD Congo
¡ESTA ES LA ALINEACIÓN DE INGLATERRA PARA ENFRENTARSE A RD CONGO!
Inglaterra - RD Congo
¡MUUUY BUEEENAS TARDEEES A TODOOOOS! Bienvenidos a la narración del partido entre Inglaterra vs RD Congo. Una eliminatoria de dieciseisavos de final de una Copa del Mundo. Los ingleses vienen de quedar primeros de grupos por delante de Croacia, Ghana y Panamá, pero sin dejar un gran juego. Por otro lado, RD Congo se ha clasificado como una de las mejores terceras tras ganar a Uzbekistán en la última jornada y empatar contra Portugal en la primera. Un partido increíble en toda regla, así que pónganse cómodos y disfruten.
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