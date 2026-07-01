Inglaterra - Congo, en directo hoy: partido del Mundial 2026, en vivo

Inglaterra - RD Congo

¡MUUUY BUEEENAS TARDEEES A TODOOOOS! Bienvenidos a la narración del partido entre Inglaterra vs RD Congo. Una eliminatoria de dieciseisavos de final de una Copa del Mundo. Los ingleses vienen de quedar primeros de grupos por delante de Croacia, Ghana y Panamá, pero sin dejar un gran juego. Por otro lado, RD Congo se ha clasificado como una de las mejores terceras tras ganar a Uzbekistán en la última jornada y empatar contra Portugal en la primera. Un partido increíble en toda regla, así que pónganse cómodos y disfruten.