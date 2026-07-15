Inglaterra - Argentina, en directo: sigue la semifinal del Mundial, en vivo hoy

Tuchel pasa de la historia

Si Marc Guéhi hablaba de favoritismos y de presión, Tuchel lo hizo sobre la historia de ambas selecciones. "Para nosotros no creo que sea importante evocar la historia porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos va a ayudar", dijo el seleccionador en una entrevista a 'DSports' en la previa.

"Sabemos que la historia es una parte muy importante de la cultura argentina y que les da un impulso extra, lo cual es comprensible, pero no nos ayuda. Nosotros venimos a jugar un partido de fútbol. Es importante no ir a la historia porque no nos ayuda", añadió.

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