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MUNDIAL 2026
Inglaterra - Argentina, en directo: sigue la semifinal del Mundial, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre los ingleses y los argentinos en Atlanta
Tuchel pasa de la historia
Si Marc Guéhi hablaba de favoritismos y de presión, Tuchel lo hizo sobre la historia de ambas selecciones. "Para nosotros no creo que sea importante evocar la historia porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos va a ayudar", dijo el seleccionador en una entrevista a 'DSports' en la previa.
"Sabemos que la historia es una parte muy importante de la cultura argentina y que les da un impulso extra, lo cual es comprensible, pero no nos ayuda. Nosotros venimos a jugar un partido de fútbol. Es importante no ir a la historia porque no nos ayuda", añadió.
Dónder ver
El partido entre Inglaterra y Argentina, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se disputa hoy miércoles 15 de julio a las 21:00 horas (CEST) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
En España, el partido entre Inglaterra y Argentina de semifinales del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.
Inglaterra, sin presión
Marc Guéhi habló en la previa de las semifinales, diciendo que su selección no tiene presión: "¿Cuál es la presión? La responsabilidad recae en ellos. Son los campeones del mundo. Necesitan salir y defender su título. Nosotros no tenemos presión."
Primeros incidentes entre ingleses y argentinos en Atlanta
Las aficiones de Argentina e Inglaterra empiezan a encontrarse en la ciudad de Atlanta. De momento, buen ambiente, pero hubo algunas detenciones a aficionados de la albiceleste... ¡Que se pelearon entre ellos!
Buenas tardes y bienvenidos/as a este directo
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