Inglaterra aplica la ley del mínimo esfuerzo

La Inglaterra de Thomas Tuchel no termina de carburar. Los 'Three Lions' derrotaron a Andorra (2-0) en Villa Park en un partido de clasificación para el Mundial 2026 que dejó más notas negativas que positivas. Un tanto en propia puerta lo puso todo de cara y Declan Rice sentenció en la segunda mitad, pero los ingleses dejaron una imagen muy gris frente a una selección inferior que sumaba hasta el momento cero puntos y ocho goles en contra.

Le costó a Inglaterra acomodarse en el encuentro, con apenas dos tímidos disparos rasos de Kane y Eze en los primeros minutos. Se topó Tuchel con una Andorra muy bien plantada que ya le dio mucha guerra en el choque disputado en junio en el RCDE Stadium, donde un solitario gol de Harry Kane desequilibró la balanza en otro mal partido inglés.

Gol en propia

Pese a no mejorar en sensaciones, los 'Three Lions' tardaron menos esta vez en abrir la lata. Avisaron primero con una doble ocasión en la que Eberechi Eze se topó con un defensa al rematar con el portero ya batido y, posteriormente, Harry Kane no pudo remachar por centímetros un gran centro de Reece James que se paseó por el área pequeña.

Pero no perdonó Inglaterra un minuto después, en el 25', cuando otro centro desde la derecha -esta vez de Madueke- fue rematado por el central Christian García en propia puerta. Nada pudo hacer Iker Álvarez, guardameta del Córdoba, para evitar el tanto de los locales.

Rashford, calidad y poco más

En clave azulgrana, Marcus Rashford entró al encuentro por todo lo alto, dejando destellos de su calidad con un recorte más túnel sobre Biel Borra en el primer minuto de juego. Pero poco más aportó el extremo, que trataba de asociarse con sus compañeros, pero que erraba constantemente en la toma de decisión.

En ese sentido, dispuso Rashford al comienzo de la segunda mitad de un disparo con todo a favor que se le marchó desviado. Buscó el '11' una rosca que no le salió, desperdiciando una clara ocasión local antes de ser sustituido pasada la hora de partido, con un solo remate entre sus registros y un 50% de regates exitosos.

Instantes antes, el meta andorrano Iker Álvarez se vistió de héroe con un paradón descomunal al disparo a bocajarro de Anderson, tras una dejada de un desaparecido Harry Kane. El rol del delantero del Bayern lo asumió Declan Rice, que se vistió de '9' en el 67' para rematar a gol un nuevo centro medido de Reece James a la cabeza del mediocentro, que puso tierra de por medio con el definitivo 2-0.