Un influencer desgrana los precios para ir al Mundial 2026: "Los alojamientos te los cancelan"

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Hay mucha expectación de cara al evento que acogerá a más de 48 selecciones de todo el mundo. El mejor evento del mundo del fútbol arrancará el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio. Más de un mes de fútbol, de ilusión y de muchas sorpresas que seguro que están por venir. Por ahora, 42 ya están clasificadas y los otros seis cupos aún deberán definirse en el repechaje.

Una de las favoritas, es la selección española. Los de Luis de la Fuente, junto a otras selecciones como Francia, Inglaterra, Argentina o Portugal, parten, 'a priori', como los mejores conjuntos nacionales. El Mundial se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, aunque la selección española disputará sus dos primeros partidos en Atlanta contra Cabo Verde y Arabia Saudí, los días 15 y 21 de junio, y terminará la primera fase contra Uruguay en Guadalajara (Mexico) el día 27.

Las siguientes sedes dependerán de su posición final dentro del Grupo H. Los de Luis de la Fuente se alojarán en Chattanooga, en el Estado de Tennessee, una localidad sureño que cuenta con una población de 190.000 habitantes.

Precios más altos que en Catar

El último Mundial, celebrado en Catar, levantó muchas críticas por los precios elevados de las entradas y hoteles. Un pack completo para ir al Mundial de Qatar 2022 (vuelo + hotel + entradas) costaba, en términos generales, entre unos 3.500 y 7.000 dólares por persona en las opciones más básicas. Estos paquetes solían incluir el vuelo internacional, varios días de alojamiento en Doha y entradas para 1 a 3 partidos de la fase de grupos. El precio variaba mucho según desde dónde viajaras, la categoría del hotel y el tipo de entrada. Los packs más exclusivos, con mejores asientos, más partidos (octavos, cuartos, semifinal o final) y servicios VIP, costaban unos 10.000, 20.000 dólares o más, y en los paquetes de hospitalidad de lujo podían llegar incluso a decenas de miles de dólares.

Pero en el evento de este verano, parece ser que tampoco serán asequibles, almenos los alojamientos. Por primera vez en un Mundial no habrá precios uniformes para todos los partidos de la fase de grupos, y la FIFA, en su lugar, introducirá precios variables basados en criterios poco claros como el atractivo de un encuentro.

España celebra un gol durante el Mundial de 2022 en Catar / SPORT.es

¿Cuánto cuesta ir al Mundial como seguidor de España?

El creador de contenido Carlos García, conocido en redes sociales como @carliyoelnervio, ha revelado en TikTok cuánto te puede costar ir al Mundial, sin demasiados lujos. El malagueño explica que ha comprado todas las entradas, desde la primera ronda hasta una hipotética final, en caso que España llegase.

"Solamente he sacado un vuelo de ida a Miami, desde Málaga, que me ha costado 280 euros, y un vuelo desde Miami hasta México, porque jugamos en Guadalajara (solo ida) y me ha costado 307 euros. Es el tercer partido de Fase de Grupos. Me ha costado más caro de Estados Unidos a México que de España a E.E.U.U", empieza explicando.

El problema de los Airbnbs

"Para dormir en Estados Unidos, me quedaré en casa de un amigo, así que de me ahorraré dinero de eso. Pero en Atlanta, me he encontrado con Airbnbs, que es lo más barato, te cancelan la reserva y la ponen más cara. Si la reservas, te suben el precio. Te cuentan que seguramente estarán de obras. A 200-300 la noche. Me han cancelado todos los alejamientos. Se ha dado cuenta que España jugará allí un partido y te lo cancelan", explica Carlos.

"Tema entradas, pensaba que era lo más complicado, lo más caro, porque la FIFA empezó a filtrar un precio, pero solamente están a 60 euros. Las he pagado todas hasta llegar a la final. He pagado ya 456 euros hasta la final. Solamente he pagado alrededor de 1.000 euros, y esto todavía no ha empezado. Soy socio de una peña, y no se ha inscrito tanta gente, y se supone que me darán las entradas pronto", afirma sorprendido.

Noticias relacionadas

Los 'packs' para acudir a la Copa del Mundo, una vez se acerque el gran evento, rondarán los 5.000 euros (mínimo) con vuelos, alojamiento y entradas. Opciones más económicas para un solo partido y pocos días pueden empezar desde unos 2.500-3.000 euros en algunos paquetes básicos.