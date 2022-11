Infantino pide respeto a los árbitros: "Son el primer equipo del Mundial"

El presidente de FIFA, convencido del gran papel de los colegiados en la inminente cita mundialista Gianni Infantino pidió "respeto" para los árbitros y valoró "la presión que llevan sobre sus hombros"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó que los 129 árbitros que formarán parte del Mundial, que da comienzo este domingo con el partido entre Ecuador y Catar, son “el primer equipo” de la competición y pidió “respeto” a los colegiados a la hora de analizar su toma de decisiones “de forma inmediata” y valorar la “presión” que llevan sobre sus hombros porque estas pueden “cambiar la vida de todo un país”.

“Quería pasarme brevemente para darles la bienvenida y por mostrar de nuevo el apoyo que la FIFA le da al arbitraje. Hace unos días dí la bienvenida a todo el equipo, dándoles suerte en mi visita a su hotel, y pensé que sería importante hacer lo mismo en esta rueda de prensa”, dijo al inicio de la conferencia en la que los colegiados comunicaron las novedades y puntos destacados de cara a Qatar 2022.

“Los árbitros son el primer equipo del Mundial. Mí equipo. El equipo más importante de la Copa del Mundo, porque sin ellos no podría disputarse; son indispensables”, amplió.

“Queremos poner de manifiesto nuestro pleno apoyo, y el mío personalmente, a los 129 oficiales de partido procedentes de 47 países de los seis continentes. El fútbol une al mundo y a los árbitros también. Tenemos seis mujeres. Y, sobre todo, a 129 profesionales del máximo nivel que van a tener que hacer el trabajo más difícil. El mío también, con incluso noches sin dormir”, completó.

“Llegar a la Copa del Mundo, el evento social más importante con tres millones de personas en Catar y miles de millones por televisión. Ellos juzgarán las decisiones de los árbitros, por lo que la preparación ha de ser extraordinaria”, destacó.

“El trabajo para llegar aquí ha sido ejemplar, y me gustaría que quede constancia de lo que valoramos a cada uno de estos árbitros. Yo, como todos, soy aficionado también y me puede molestar que se cometa un error o no estar de acuerdo con la decisión de un árbitro, por eso me gustaría pedirles a todos, como he hecho yo, que se pongan en la piel de los árbitros, que tienen que tomar decisiones inmediatas que pueden cambiar la vida de todo un país. La presión es enorme”, añadió.

Un Infantino que insistió en la estima que tiene puesta en los colegiados y pidió respeto a su labor.

“Tengo toda mi confianza en que este primer equipo será, sin duda, el equipo que mejor rinda en este Mundial”, dijo.

“Hablamos mucho de respetar a los árbitros, que han tenido que hacer mucho trabajo para llegar a este nivel”, concluyó en su intervención.