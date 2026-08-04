Infantino pide ayuda a Trump para mantener la presidencia de la FIFA

Están siendo días complicados para Infantino. El presidente de la FIFA ha tenido que dar marcha atrás con su plan de privatizar el Mundial tras el boicot de la UEFA, al que también se sumaron CONCACAF y la AFC. Pero el hecho de haber revertido la situación no ha cambiado la opinión general sobre el suizo, y su imagen sigue estando muy manchada.

El respeto hacia su figura ha quedado completamente perdido para algunas federaciones. Gales y Serbia han decidido comunicar públicamente que ya no respaldan a Infantino, mientras que Inglaterra se plantea hacer lo mismo. Esto pone contra las cuerdas a Infantino en un momento crucial, pues en marzo de 2027 hay elecciones para escoger nuevo presidente en la FIFA.

Más allá de toda la controversia que ha causado su idea de privatizar el Mundial, otro aspecto que nunca ha gustado es su amistad con Donald Trump. Mucha gente, incluidos altos ejecutivos del mundo del fútbol, critica que el presidente de la FIFA sea tan cercano a una figura tan polémica como la del presidente de Estados Unidos.

Trump e Infantino, entregando la Copa del Mundo a Rodri / SARAH YENESEL / EFE

La relación entre ambos es muy cercana, tanto que, según 'New York Post', Trump habría propuesto el nombre de Infantino como nuevo Secretario General de la ONU. A día de hoy, esto parece más bien improbable, pues las últimas informaciones de este mismo medio indican que el suizo quiere mantener su actual cargo, y que tras la crisis de confianza sufrida en la última semana, habría pedido ayuda a la Casa Blanca para conservar su puesto.

Según una fuente cercana al asunto consultada por el medio neoyorquino, Infantino programó conversaciones privadas con el Secretario de Estado, Marco Rubio, para hablar sobre la influencia cultural del fútbol en Estados Unidos, pero sobre todo para proteger su puesto de trabajo.

Pero en quien más confía Infantino es en su amigo Donald Trump, pues sabe que un apoyo público del presidente puede ser un refuerzo para su candidatura. Según 'New York Post', Infantino lleva tiempo intentando contactar con él sin obtener respuesta. No obstante, 'The Telegraph' informa que Trump hará todo lo posible para que el suizo siga siendo presidente de la FIFA, ya que organizó "la mejor Copa del Mundo de la historia".

Este apoyo todavía no es público, pero es bastante probable que Trump decida hacerlo en una de sus próximas intervenciones. Veremos si esto es suficiente para que Infantino mantenga su cargo, o si el 18 de marzo del año que viene tenemos nuevo presidente de la FIFA.