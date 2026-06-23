Infantino, sobre las pausas de hidratación: "No es una cuestión económica"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió la implantación de las pausas obligatorias de hidratación en los partidos del Mundial 2026 y aseguró que la medida responde exclusivamente a criterios deportivos y de protección de los futbolistas ante las altas temperaturas registradas durante el torneo.

En una entrevista concedida a EFE en Nueva York, el máximo dirigente del organismo internacional explicó que la decisión está directamente relacionada con las condiciones climáticas que se están dando en distintas sedes de Estados Unidos, Canadá y México. "El motivo por el que hay estas pausas es claramente el calor", afirmó.

Infantino asegura que el Mundial es ya "el más exitoso" y reivindica "los estadios llenos" / EFE

Infantino subrayó además la exigencia física que supone disputar una Copa del Mundo y consideró beneficioso que los jugadores dispongan de un breve momento de recuperación durante los encuentros. "En un Mundial en el que juegas ocho partidos en 39 días, poder tener un momento para descansar un poquito es muy importante", señaló.

Las interrupciones, de aproximadamente tres minutos de duración, han sido objeto de debate desde el inicio del campeonato. Diversos entrenadores, futbolistas y aficionados consideran que alteran el ritmo competitivo de los encuentros y ofrecen oportunidades adicionales para realizar ajustes tácticos durante el juego.

Sin embargo, el presidente de la FIFA defendió que la norma debe aplicarse de forma uniforme. "Tenemos que dar iguales condiciones a todos", argumentó. En este sentido, explicó que limitar las pausas únicamente a determinados encuentros podría generar diferencias competitivas entre selecciones.

"Es muy difícil aceptar que un entrenador tenga la posibilidad de influenciar un partido corrigiendo algo porque hace calor y en otro donde hace un poco menos calor no tenga la misma oportunidad. Por esto en todos los partidos hay estas pausas", manifestó.

Infantino también rechazó las teorías que relacionan estas interrupciones con posibles intereses comerciales o televisivos. "La FIFA no gana absolutamente nada con esto. Todos los contratos ya estaban firmados antes, con lo que no es una cuestión económica, para nosotros es una cuestión puramente deportiva", aseguró.

Para reforzar su argumento, recordó que recientemente se produjo una pausa de hidratación durante la final de la Champions League, a pesar de disputarse en horario nocturno y sin condiciones extremas de temperatura. "Un gran partido, una gran final. Se hicieron también las pausas, y nadie dijo nada", comentó.

El dirigente admitió que las interrupciones pueden tener alguna influencia en el desarrollo de los encuentros, aunque evitó valorar si ese efecto resulta positivo o negativo. "¿Puede tener un impacto en el resultado? No lo sé, quizás, posible. ¿Es algo malo o algo bueno? No lo sé, vamos a analizarlo todo", declaró.

Durante la entrevista, Infantino también destacó el nivel competitivo que está ofreciendo el Mundial y elogió la actitud ofensiva mostrada por muchas selecciones. Según explicó, las pausas permiten a los futbolistas recuperar energías y mantener una alta intensidad durante los noventa minutos.

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"Los equipos quieren atacar hasta el último minuto, no se pierde ningún tiempo. Y con las pausas, pueden recuperar e ir a por todas", afirmó.