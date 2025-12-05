Infantino logra el selfie ‘imposible’ con Trump, Sheinbaum y Carney en el sorteo del Mundial 2026

Gianni Infantino volvió a tirar de su arma favorita, el espectáculo, para firmar la imagen más simbólica del sorteo del Mundial 2026: un selfie en el escenario con Donald Trump, Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney, los tres líderes de los países anfitriones, después de días de dudas sobre si la presidenta mexicana acudiría a Washington por la tensión política con Estados Unidos.

Por unos segundos, el fútbol consiguió lo que la diplomacia llevaba semanas dando por casi imposible. En pleno arranque del sorteo del Mundial 2026, en el Kennedy Center de Washington, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, invitó a Trump, Sheinbaum y Carney a acercarse al centro del escenario… y acabó levantando el móvil para hacerse un selfie con los tres jefes de gobierno. La escena, narrada en directo por las televisiones y recogida en los ‘live’ de la prensa internacional, se ha convertido al instante en la foto de la noche.

La imagen tiene mucha más carga política de la que aparenta. En las horas y días previos al sorteo se había especulado con que Claudia Sheinbaum podría no viajar a Washington para evitar coincidir con Trump, con quien mantiene una relación marcada por los choques en materia de migración, comercio y seguridad en la frontera. Algunos medios llegaron a publicar que la presidenta mexicana sopesaba ausentarse del evento para no regalarle una foto al mandatario estadounidense.

Selfie, diplomacia y tensión política

Finalmente, Sheinbaum confirmó su presencia y aterrizó en la capital estadounidense, igual que Mark Carney, primer ministro de Canadá, completando así el triángulo político de los tres países que albergarán el Mundial 2026. Inside FIFA +1 La tensión, sin embargo, seguía en el aire. Trump, que ya había protagonizado la gala al recibir de Infantino el recién creado “FIFA Peace Prize” en medio de crecientes críticas por su relación con el máximo dirigente del fútbol mundial, se movía en su terreno favorito: focos, aplausos y cámaras.

Gianni Infantino y la foto que lo dice todo

En ese contexto, Infantino aprovechó el primer tramo del sorteo para llamar a los tres líderes –Carney, Trump y Sheinbaum–, colocarlos a su lado y, antes de que empezaran a sacar las bolas de los anfitriones, pedirles una foto conjunta. El gesto, aparentemente inocente, congela en una sola imagen todas las contradicciones del Mundial: un torneo vendido como puente entre naciones en un momento en que las relaciones de Washington con Ciudad de México y Ottawa han estado salpicadas de amenazas de aranceles, debates migratorios y declaraciones cruzadas.