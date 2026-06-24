Infantino, presidente de la FIFA, justifica las pausas de hidratación en el Mundial: "Es puramente un asunto deportivo, no financiero"

"La razón principal es el calor, pero también tenemos que entender que en una competición como la Copa Mundial, que se juega durante 39 días, con equipos que potencialmente disputan ocho partidos, tener un momento para descansar es extremadamente importante", explicó el máximo mandatario del fútbol mundial.

Más allá del factor puramente físico o climático, la decisión responde a una voluntad de preservar la equidad táctica entre los banquillos. "Lo que nos importa aún más es garantizar que todos los equipos, en cada partido, jueguen en las mismas condiciones", apuntó Infantino.

El dirigente ahondó en la necesidad de igualar las herramientas de los técnicos durante el juego y argumentó: "Es muy difícil aceptar que un entrenador pueda tener la oportunidad de influir en un partido haciendo ajustes simplemente porque hace más calor, mientras que en otro, donde la temperatura es ligeramente más baja, el mismo entrenador no tenga la misma oportunidad". Por esta razón, subrayó, buscan garantizar condiciones idénticas para todas las selecciones implementando el parón de forma sistemática.

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Finalmente, el mandatario quiso atajar cualquier suspicacia respecto a un posible negocio detrás de estos minutos de receso publicitario, asegurando que el organismo no gana absolutamente nada con la medida. "No hay ingresos adicionales para la FIFA, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación", sentenció Infantino, para dejar claro que no se trata de un tema financiero, sino "puramente de un asunto deportivo".