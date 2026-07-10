El inesperado origen español de Rudi García: sus raíces en Almería, tierra golpeada por los incendios

Aunque la mayoría de las miradas están centradas en los que ocurre sobre el terreno de juego, si alejamos el foco y miramos un poco más allá, el Mundial nos permite conocer historias diferentes, inesperadas o incluso insospechadas. Es el caso de Rudi García, seleccionador de Bélgica, y un origen que le acerca mucho más a España de lo que podíamos suponer.

Bélgica mirará esta noche de tú a tú España después de 'resucitar' en este Mundial en el duelo contra Senegal y salir de la UCI en los octavos de final contra Estados Unidos. “Estamos enfrentándonos a una selección más fuerte que nosotros pero vamos a defendernos con alma, vida y corazón para seguir adelante”, señaló Rudi García en la previa.

Rudi García: “Muchos consideran que nos van a eliminar, pero confío en nosotros” / Agencias

El origen español de Rudi García

Precisamente, el partido será verdaderamente especial para el propio seleccionador belga. Rudi García nació en Nemours (Francia) el 20 de febrero de 1964, sin embargo, sus orígenes familiares están estrechamente ligados a España y más concretamente a Garrucha (Almería), zona precisamente afectada actualmente por los incendios.

Tres de sus cuatro abuelos nacieron en esta localidad almeriense antes de emigrar a Francia junto con la familia durante la Guerra Civil española. Además, su padre, José García, también era de ascendencia española. Desarrolló su carrera como futbolista profesional en Francia, vistiendo las camisetas de equipos como el Sedan y el Dunkerque, y más tarde ejerció como entrenador. De hecho, fue él quien despertó en Rudi García su interés por el fútbol y lo introdujo en este deporte.

A lo largo de los años, Rudi García ha seguido manteniendo una estrecha relación con Garrucha, localidad que ha visitado en numerosas ocasiones y donde es considerado una figura muy representativa del municipio. A pesar de que toda su trayectoria profesional se ha desarrollado fuera de España, nunca ha ocultado su vínculo con Andalucía y ha preservado las tradiciones, los recuerdos familiares y las referencias culturales y musicales de sus raíces españolas.

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Una más de esas historias curiosas que deja, o al menos permite conocer y dar a conocer, el Mundial. En esta ocasión fue la Guerra Civil española la que alejó a la familia de Rudi García de España, aunque a lo largo de la historia ha sido más que habitual que muchas personas se hayan visto obligadas a abandonar su país o su tierra a causa de los conflictos. Quizá conocer historias como esta permite a algunas personas desarrollar una mayor empatía hacia quienes se ven obligados a huir de su hogar...