El inesperado motivo por el que Inés García, la novia de Lamine Yamal, quiere que España llegue a la final del Mundial

El próximo viernes España se jugará el pase a las semifinales frente a Bélgica. A solo diez días de la gran final, el margen de error ha desaparecido por completo y cualquier tropiezo supondría despedirse del torneo, mientras que una victoria acercaría al combinado de Luis de la Fuente a quedarse entre los cuatro mejores y mantener intacto el sueño de conquistar el título.

Aunque todavía quedan algunos partidos por disputarse para saber qué equipos pelearán por levantar la Copa del Mundo, la FIFA ha desvelado algunos de los detalles del espectáculo que acompañarán a la final del próximo 19 de julio.

El miércoles se confirmó que Justin Bieber será uno de los artistas que actuarán durante el descanso de la final. El cantante canadiense formará parte de un cartel en el que también aparecen nombres como Shakira, Madonna o BTS.

La noticia dio rápidamente la vuelta a las redes sociales y una de las personas que reaccionó casi al instante fue Inés García, pareja de Lamine Yamal. La influencer compartió la publicación de la FIFA y lanzó un mensaje al extremo del FC Barcelona.

La joven dejó claro que uno de los motivos por los que desea ver a España peleando por el título es poder asistir también al concierto de Justin Bieber: "Mi amor, haz lo que sea para llegar a la final. ¿Me escuchas? LO QUE SEA".

Storie Inés Garcia / Instagram

Como siempre, la publicación ha provocado muchos comentarios entre los seguidores. La mayoría se han tomado la petición con humor, asegurando que el futbolista suma una motivación más para intentar llevar a España hasta la final.

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Inés García se encuentra en Estados Unidos siguiendo el Mundial y ha acompañado a Lamine Yamal durante el torneo. La influencer no se ha perdido ninguno de los partidos de la selección, por lo que también espera seguir viajando junto al equipo si España sigue avanzando.