Inés García estalla por las críticas recibidas por su actitud con Lamine Yamal en la final del Mundial: "No pretendo convencer a nadie de que me quiera"

La celebración de la selección española tras ganar el Mundial 2026 está trayendo mucha cola. Una de las escenas más comentadas en redes sociales, concretamente en X, fue la actitud que mantuvo Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, con su reciente pareja, la creadora de contenido Inés García, con quien lleva más de tres meses de relación, aunque ella misma admitió en un vídeo que "llevamos mucho más tiempo del que os imagináis".

En las imágenes que circulan por la red social de Elon Musk se puede ver cómo el futbolista del Barça apenas prestó atención a la influencer sevillana, algo que no ha pasado desapercibido. Muchos usuarios han llegado a asegurar que la relación entre ambos pende de un hilo.

Por esta razón, Inés se ha visto obligada a compartir un comunicado a través de su cuenta personal de X, en el que empieza diciendo que "nunca pensé que compartir algo tan simple fuera a convertirse en esto".

"Llevo horas leyendo los comentarios y, aunque intento hacerme la fuerte, también soy una persona. Detrás de esta cuenta hay alguien que siente, que llora, que se equivoca y que no deja de ser humana por estar en una relación", señala en la red social de Elon Musk.

Quiere dejar claro que "entiendo las críticas cuando son con respeto, pero hay una diferencia enorme entre opinar y dedicar tiempo a humillar, insultar o desearle lo peor a alguien que ni siquiera conocen". También, remarca que no le está haciendo daño a Lamine Yamal, pues "no le he quitado nada a nadie. Solo estoy viviendo mi vida".

Inés García, en el punto de mira / SPORT

"No pretendo convencer a nadie de que me quiera"

Por esta razón, la creadora de contenido exige que "antes de escribir un comentario piensen que al otro lado de la pantalla hay una persona que también tiene familia, amigos, inseguridades y sentimientos. No saben cómo pueden afectar sus palabras".

"Soy una mujer con sentimientos, con una familia que también lee esas cosas y con días buenos y malos, como cualquiera. No pretendo convencer a nadie de que me quiera. Solo les pido un poco de empatía. Un poco de humanidad. Porque nadie merece recibir cientos o miles de mensajes de odio", comenta en la red social de Elon Musk.

Inés García, pareja de Lamine Yamal / Instagram

Sobre el 'hate' que recibe constantemente, Inés es clara: "Ojalá algún día internet deje de sentirse como un lugar donde la crueldad se celebra. Mientras tanto, yo voy a seguir intentando vivir mi vida con respeto, y espero que quienes lean esto puedan hacer lo mismo con los demás".

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La influencer sevillana señala que su único fin es "compartir cositas de mi vida, no busco perjudicar ni hacer sentir mal a nadie con lo que subo". Por último, sentencia diciendo que "todos estamos intentando vivir nuestra vida de la mejor manera posible. Espero que podamos elegir siempre la compasión antes que el odio".