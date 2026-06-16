Así vivió Inés García el debut mundialista de Lamine Yamal: emoción, nervios y un empate inesperado

Inés García Santos, pareja de Lamine Yamal, llegó al Mercedes‑Benz Stadium con una mezcla de ilusión y tensión que ella misma dejó entrever en las imágenes que compartió con sus 370.000 seguidores.

Para la influencer, este no era un partido más: era el primer Mundial de su pareja, el regreso del futbolista tras semanas de lesión y, sobre todo, un momento que ambos habían imaginado desde hacía meses.

A pesar de que los pronósticos apuntaban a una victoria cómoda de España frente a Cabo Verde, el 0‑0 final dejó una sensación agridulce.

Un regreso esperado

Cuando el marcador marcó el minuto 70 y Lamine Yamal entró al campo, la familia de Lamine no pudo contener la emoción. En las gradas, su novia y amigos del jugador: su madre Sheila, su hermano pequeño Keyne y los inseparables Moha y Soha, vivieron ese instante como un pequeño triunfo personal.

El jugador del Barça, que llevaba semanas parado por la lesión sufrida ante el Celta en abril, dejó detalles de calidad y se mostró cómodo, recuperado y confiado. Cada control, cada regate y cada gesto técnico eran celebrados por su entorno, pero especialmente por Inés, que siguió cada movimiento con una mezcla de orgullo y alivio.

Una pareja que despierta interés y crece bajo los focos

La historia entre Inés García y Lamine Yamal es reciente, pero ya forma parte del ecosistema mediático que rodea al futbolista. Los primeros rumores surgieron en abril de 2026 y, en pocas semanas, pasaron de ser especulaciones a convertirse en una relación pública y consolidada.

El 20 de mayo de 2026, cuando aparecieron juntos en la cena de celebración del título de Liga del FC Barcelona, la pareja dejó claro que no tenía intención de esconderse. Desde entonces, viajes, apariciones en eventos y publicaciones compartidas en redes han alimentado el interés del público.

Lamine Yamal y la influencer Inés García en la cena del FC Barcelona / Dani Barbeito

Para Inés, este Mundial supone también un punto de inflexión: su presencia en Atlanta confirma que forma parte del círculo íntimo del jugador en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Una tarde especial pese al empate

Aunque España no logró transformar ninguna de sus ocasiones, la jornada tuvo un significado profundo para la familia Yamal. El regreso del jugador, la atmósfera del estadio y la sensación de estar viviendo un capítulo histórico marcaron la experiencia.

Inés García, que documentó el día con naturalidad, vivió el debut mundialista desde un lugar privilegiado: el de quien acompaña, apoya y comparte el camino con una de las mayores promesas del fútbol español.