Indignación por el premio de la FIFA a Trump: "Fue inapropiado"

Durante el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, la FIFA sorprendió al otorgar un papel destacado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya cercanía con el presidente del organismo, Gianni Infantino, quedó patente a lo largo del evento.

El máximo organismo del fútbol mundial aprovechó la gala para entregarle al mandatario el recién instaurado Premio de la Paz. En el escenario del Kennedy Center, en Washington D. C., y acompañado por miembros de los Marines, Trump recibió un imponente trofeo dorado con forma de esfera sostenida por varias manos, además de una medalla y un certificado que reconocen sus méritos.

Según explicó la FIFA, el galardón se concede por su “acción extraordinaria” para lograr la paz en regiones como Gaza, el sudeste asiático, África y Ucrania. “Este es tu premio y también una medalla para que se la lleve a donde quiera. Es un premio que se entrega de parte de los miles de millones de aficionados en el mundo”, le dijo Infantino a Trump.

No obstante, este reconocimiento ha despertado un notable descontento en distintos sectores del mundo del fútbol. Uno de los países más críticos con el premio concedido a Trump ha sido Noruega, donde tanto la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol (NFF) como el seleccionador han expresado públicamente su rechazo.

“No creo pueda tomarme esto del todo en serio. Tenemos que intentar mantenernos alerta, mantener la puerta cerrada y trabajar para que la FIFA se centre en el fútbol y no en estas cosas”, indicó Lise Klaveness, presidenta de NFF, a la prensa de su país.

“Cuando este premio no tiene criterios objetivos, ni jurado, ni conexión con la dirección, existe el riesgo de que sea una forma encubierta de politizar la organización. Todo lo relacionado con el premio fue largo e inapropiado”, agregó.

En el mismo sentido, Stale Solbakken, seleccionador de Noruega, apuntó directamente a la organización en el canal noruego 'NRK'. “Fue un espectáculo extraño en muchos sentidos, tengo que ser honesto y decirlo”, apuntó.