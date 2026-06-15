El increíble gol de Suecia: Svanberg hace historia... ¡gracias a la tecnología del balón Trionda!

Muy buen inicio de Mundial de Suecia. El conjunto dirigido por Graham Potter goleó a Túnez en el último partido de la jornada del domingo de la máxima competición internacional (5-1) para asaltar el liderato en solitario del Grupo F tras el empate entre Países Bajos y Japón. Yasin Ayari (2), Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Mattias Svanberg marcaron los tantos del conjunto europeo en un partido celebrado en el Estadio Monterrey ante más de 50.000 espectadores.

Mattias Svanberg estuvo a punto de hacer historia. El futbolista del Wolfsburgo ingresó en el terreno de juego en el minuto 84, con 3-1 en el marcador, y solo necesitó 17 segundos para ver portería. Tal como reveló 'MisterChip', solo hay un estreno goleador más rápido de un futbolista en un Mundial, el de Václav Masek con Checoslovaquia a los 13 segundos en junio de 1962, en la edición celebrada en Chile.

La diana de Svanberg subió al electrónico con mucha intriga. Y es que, inicialmente, el colegiado Yael Falcón lo anuló a instancias de su asistente por fuera de juego. Tuvo que ser el VAR quien validara el gol... gracias a que Isak rozó el balón y habilitó a su compañero. El chip que llevan los balones del Mundial detectó el suave toque del delantero del Liverpool y la acción fue legal.

La reacción del goleador fue divertida: no acabó de entender las explicaciones del árbitro a los aficionados y tardó un poco de tiempo en darse cuenta de su gol era válido. Ya es el segundo suplente de la historia de las Copas del Mundo más precoces a la hora de estrenarse.

Cabe recordar que el balón del Mundial, Trionda, lleva la tecnología 'Adidas Connected Ball' con un sistema innovado en el chip montado en el lateral. Este sensor de movimiento está dentro de uno de los cuatro paneles integrados en el esférico, que tiene la capacidad de recoger y enviar datos precisos al sistema del árbitro asistente de video (VAR) en tiempo real que, combinado con otras métricas y el uso de la inteligencia artificial, ayuda a los árbitros a tomar decisiones de fuera de juego más rápidamente como fue el caso.