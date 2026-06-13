La incógnita con Raphinha en Brasil

Brasil sueña con volver a la cima del fútbol mundial. La Canarinha afronta el Mundial de 2026 con la presión de acabar con una sequía que ya alcanza los 24 años desde su último título en Corea y Japón 2002. Este Mundial será, además, el primer gran torneo de Ancelotti al frente de Brasil y el escenario perfecto para medir el impacto de su revolución.

Dentro de ese proyecto de Brasil hay un nombre que sigue siendo fundamental: Raphinha. Tras firmar una espectacular campaña anterior, el curso 2025-26 estuvo un poco más condicionado por las lesiones. Aun así, cuando estuvo disponible, siguió demostrando su importancia para el Barça. Su influencia en el juego ofensivo continuó siendo notable y su ausencia quedó reflejada en los resultados del equipo, que bajó considerablemente sus prestaciones durante varios de los encuentros que se perdió el internacional brasileño.

Hansi Flick saluda a Raphinha en un partido del FC Barcelona / EFE

Precisamente por eso, y porque sigue siendo uno de los futbolistas con más talento y desequilibrio de la plantilla brasileña, Carlo Ancelotti lo considera una pieza indispensable en la selección. El técnico italiano sabe que, incluso sin haber disfrutado de continuidad durante la última temporada, Raphinha es uno de los jugadores con mayor capacidad de generar ventajas en ataque y uno de los futbolistas con mayor peso específico dentro de la Canarinha.

Sin embargo, existe un dilema táctico que acompaña a Raphinha desde hace tiempo en la selección. Curiosamente, el lugar donde más brilla no coincide con el que ocupa habitualmente con Brasil. En el Barça ha encontrado su hábitat ideal partiendo desde el extremo izquierdo, una posición desde la que puede atacar espacios interiores, aparecer en zonas de remate y tener una influencia constante en la creación ofensiva.

Raphinha entrenando con Brasil en Nueva Jersey / Rafael Ribeiro/CBF

El problema para Brasil es que esa demarcación tiene dueño. Vinicius Júnior es la gran estrella de la selección y el futbolista llamado a liderar el proyecto de Ancelotti. El técnico italiano considera al jugador del Real Madrid una pieza intocable en el costado izquierdo, el sector donde también desarrolla su mejor fútbol.

Tampoco ocupa con regularidad la banda derecha en Brasil, aunque es una posición en la que ya demostró su potencial durante su etapa en el Leeds United. Ancelotti, en cambio, ha optado en numerosas ocasiones por utilizar a Raphinha en zonas más interiores, ejerciendo como mediapunta o como un enlace entre el centro del campo y el ataque. Un rol diferente que le obliga a participar más en la construcción de juego y a recibir entre líneas.

Raphinha de Brasil controla el balón en un partido amistoso previo al Mundial 2026 / EFE/Antonio Lacerda

La realidad es que Raphinha responde siempre. Su inteligencia táctica, movilidad y calidad técnica le permiten adaptarse prácticamente a cualquier función ofensiva. Sigue siendo decisivo, genera ventajas y mantiene una producción elevada independientemente de dónde juegue. Pero también es cierto que no se trata de la posición en la que se siente más natural ni donde ha alcanzado su versión más explosiva estas últimas temporadas.

Ese es el gran rompecabezas de Ancelotti. Brasil necesita encajar a dos de sus mejores futbolistas, Vinicius y Raphinha, en un mismo once. El primero parece inamovible en la izquierda. El segundo acepta cualquier rol y rinde en todos ellos. La cuestión es si la Canarinha está aprovechando al máximo a un jugador que ha demostrado en el Barça que, partiendo desde la banda izquierda, puede marcar diferencias como pocos en el fútbol mundial.

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Resolver ese dilema puede ser una de las claves del camino de Brasil en el Mundial. La primera pista llegará este domingo en el debut de la Canarinha ante Marruecos (00:00h), un estreno que servirá para empezar a despejar incógnitas y comprobar cómo encajan las piezas de Carlo Ancelotti en una selección que vuelve a presentarse como una de las grandes candidatas al título. Delante, una selección marroquí que llega sin uno de sus mejores jugadores como es Abde, baja de última hora en la convocatoria por lesión.