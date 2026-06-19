Incógnita con Raphinha

No hay otra opción viable para Brasil que ganar, golear y convencer. Necesita ganar crédito ante Haití (madrugada del viernes al sábado a las 02:30 horas en horario peninsular español) en Filadelfia. La Seleção está centrada en reaccionar en el compromiso teóricamente más asequible de la primera fase, para apaciguar los ánimos y borrar el recuerdo del fiasco del debut (1-1), en el que Marruecos le dio una lección de cómo se debe jugar.

El plan de Carlo Ancelotti, que ya anunció cambios, es ganar tiempo para ir encontrando una fórmula que aún no posee a lo largo de la competición. En estos últimos seis días ha ido probando varios equipos. En principio, todo apunta a que podría recuperar el dibujo del 4-2-4 con el que empezó su andadura con Brasil, con una formación ofensiva para intentar apabullar a los haitianos y lograr la máxima diferencia de goles posible.

Raphinha, que ha estado en el epicentro de las despiadadas críticas de la 'torcida' y la prensa canarinha, no tiene el lugar asegurado. Carletto ha probado a Gabriel Martinelli (Arsenal) como interior izquierdo y a Luiz Henrique como extremo. Esta semana, el blaugrana se ha entrenado a un ritmo diferente al de sus compañeros a causa de unas ampollas en el pie.

Raphinha defiende el balón ante la presión de Noussair Mazraoui / AFP

El '11' necesita dar una respuesta convincente para acallar a los críticos. Está siendo víctima de las idas y venidas de su seleccionador, que lo utiliza como un comodín táctico, jugando de interior izquierdo para cubrirle las espaldas a Vinícius, y como extremo derecho, aportando amplitud mientras está muy desconectado del juego.

El quid de la cuestión es que Ancelotti no le da el mismo trato que a Vinícius, ha degradado al blaugrana, otorgándole funciones tácticas secundarias que lo empequeñecen y con las que es muy difícil brillar y marcar diferencias.

Apuros para las 'vacas sagradas'

El peso pesado que tiene todos los números para caerse del once es Casemiro, señalado por el desbarajuste del primer tiempo contra Marruecos, en el que tuvo que ser sustituido en el descanso. Fabinho ocuparía su lugar, como ya hizo en la segunda mitad contra los Leones del Atlas cuando la Canarinha evolucionó positivamente y cortó la hemorragia que había en la zona ancha.

Con el 4-2-4, Lucas Paquetá perderá su posición para la entrada del extremo Luiz Henrique, que reforzaría el flanco derecho. En la punta de ataque, a pesar de las críticas, Carletto podría dar continuidad a Igor Thiago en lugar de Matheus Cunha. El madridista Endrick, que se ha convertido en el 'queridinho' del país entero, seguiría como tercera opción.

Raphinha se refresca en el entrenamiento de Brasil / Rafael Ribeiro/CBF

En defensa, se da por sentado que Danilo será el lateral derecho después del fiasco de probar al central Ibáñez, que difícilmente volverá a esa posición durante la competición. Mientras, en la izquierda Douglas Santos, un futbolista de perfil muy bajo y que está olvidado en el Zenit, se mantendría en lugar de Alex Sandro, que, en la recta final de su carrera, ya no tiene casi gasolina en el depósito.

Haití, por su parte, dio una buena imagen contra Escocia (solo perdió por 1-0). Es una selección ordenada y saldrá a no encajar. Sus opciones de dar la sorpresa pasan por intentar mantener la portería a cero cuantos más minutos mejor y aprovecharse del nerviosismo brasileño y de la grada.

Los dos equipos saldrán a jugar sabiendo lo que ha ocurrido en el Escocia-Marruecos, que se juega en Boston. Viendo cómo está Brasil no se sabe si es una ventaja o, al contrario, un factor que añade aún más presión, porque, en caso de victoria de cualquiera, puede interpretarse como un resultado negativo.