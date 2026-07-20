Incidentes en el Obelisco después de que Argentina perdiera la final del Mundial

La Selección de Argentina sucumbió en la gran final de la Copa del Mundo frente a España, al ser derrotada por un solitario gol de Ferran Torres en la prórroga. No obstante, si bien el resultado fue corto, la imagen de la albiceleste fue triste y 'la Roja' superó en todos los aspectos a un combinado que trataba de revalidar el mayor trofeo que se puede conseguir en el mundo del fútbol.

De esta manera, la frustración de los futbolistas sudamericanos sobre el terreno de juego fue patente, con Leandro Paredes mostrando su mal perder al enzarzarse en una pelea a golpes con Gavi y Eric Garcia. Además, más allá de los jugadores, parte de la hinchada argentina tampoco aceptó el resultado con deportividad en el Obelisco de Buenos Aires, donde sucedieron incidentes tras el duelo mundialista.

Botellazos, lanzamiento de piedras y ataques a la policía

Aun cuando su combinado había caído derrotado, algunos aficionados de Argentina fueron al Obelisco para 'celebrar' el haber llegado a la tercera final del mundo de las últimas cuatro. No obstante, la intención de algunos de ellos era muy diferente, pues con rabia por la derrota frente a España, aprovecharon para lanzar ataques contra la Policía. En el cruce de la avenida 9 de julio y Corrientes, un grupo de personas comenzó a lanzar botellas y piedras contra los agentes de seguridad e, incluso, se utilizaron algunos fuegos artificiales en forma de proyectiles en contra del cuerpo de seguridad, motivo por el que estos debieron intervenir.

El cuerpo policial carga contra los aficionados argentinos / Nicolás Suárez / La Nación

Por suerte, el gobierno de la Ciudad había preparado un operativo especial con alrededor de 1000 efectivos policiales, vallas y camiones hidrantes para controlar a las miles de personas que podían congregarse en el Obelisco independientemente del resultado. Así, el cuerpo policial arremetió contra los agresores y un camión hidrante actuó para dispersar a las personas.

Finalmente, al menos 15 personas fueron detenidas, mientras que tres resultaron heridas. En la que debería haber sido una noche de emoción y deportividad, algunos aprovecharon para descargar su frustración con actos vandálicos contra el cuerpo policial.

"Estábamos festejando re bien. Aunque perdamos somos 100% argentinos. Pero cómo la cagan... Empezaron a tirar botellas y se pinchó. Es un desastre", declaró uno de los aficionados presentes al medio argentino de 'La Nación'. De igual manera, otro seguidor puso el foco del problema en la manera de proceder de la Policía. "Vienen tirando porque estamos festejando. Reprimieron. Tiraron gas pimienta y nos pegaron", expuso.