Inauguración Mundial 2026: a qué hora y dónde ver las ceremonias de México, Estados Unidos y Canadá gratis por TV y online

La espera ha llegado a su fin. Tres años y medio después de que Argentina se proclamase campeona del mundo en Qatar, el Mundial 2026 da el pistoletazo de salida este jueves 11 de junio con la disputa del partido entre la anfitriona México y Sudáfrica en el que será el primero de los 72 partidos que dan forma a la fase de grupos.

El primer Mundial de 48 selecciones de la historia contará con tres sedes principales: Estados Unidos, Canadá y México. Si bien es cierto que la última será la encargada de acoger el primer partido de la cita mundialista, cada uno de los países anfitriones contará con su pertinente ceremonia inaugural.

Las tres ceremonias inaugurales quedarán repartidas en tres días diferentes: México dará el pistoletazo de salida al Mundial contra Sudáfrica el sábado 11 de junio, Canadá se enfrentará a Bosnia el viernes 12 y Estados Unidos medirá sus fuerzas ante Paraguay el sábado 13.

Canadá, una de las sedes del Mundial 2026 / EFE

¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

Las ceremonias de inauguración en México, Canadá y Estados Unidos tendrán lugar una hora y media antes de los respectivos partidos. Estas son las fechas y los horarios de los tres eventos:

México - Sudáfrica: jueves 11 de junio Ceremonia inaugural: 19:30 horas (CEST)

Inicio del partido: 21:00 horas (CEST) Canadá - Bosnia: viernes 12 de junio Ceremonia inaugural: 19:30 horas (CEST)

Inicio del partido: 21:00 horas (CEST) Estados Unidos - Paraguay: sábado 13 de junio Ceremonia inaugural: 1:30 horas (CEST)

Inicio del partido: 3:00 horas (CEST)

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, las ceremonias inaugurales de México, Canadá y Estados Unidos se podrán ver por TV a través de La 1 y La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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